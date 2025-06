EU maakt benzine VEEL duurder zodat een ander goedkoop elektrisch kan rijden

Vanaf 2027 help je iedere keer dat je tankt de elektrificatie.

”Het verbannen van de nieuwe auto met een verbrandingsmotor is niet genoeg”, zegt Europarlementariër Peter Liese tijdens een webinar van ACEA. Er is iets groters nodig. En dat groters bestaat uit drie letters en één cijfer: ETS2.

ETS staat voor Emissions Trading System en de 2 voor de tweede poging van ETS. Het oude systeem stamt uit 2005 en gold in eerste instantie alleen voor de zware industrie. Later kwam er de luchtvaart en zeevaart bij. Over twee jaar is het tijd voor de auto-industrie om aan uitstoothandel te doen.

Emissions Trading System

De markt van de uitstootrechten is eigenlijk vrij simpel. Bedrijven mogen met één emissierecht, één ton CO2 uitstoten. Koopt het bedrijf meer rechten dan ze hebben uitgestoten, dan kan het bedrijf de overgebleven rechten verkopen aan andere bedrijven. Om ervoor te zorgen dat bedrijven niet massaal verhuizen buiten de EU worden er gratis emissierechten verdeeld onder de bedrijven. Het is aan de overheid om de gratis rechten uit te delen.

Wat er nu dus gaat veranderen, is dat ook brandstofleveranciers emissierechten moeten gaan kopen. En dat gaan we merken. Volgens Michael Pahle van het instituut voor onderzoek naar klimaatverandering in Potsdam, kan de prijs van olie stijgen met 55 tot 92 euro per ton. Pahle voorspelt dat de prijzen eerst zullen dalen vanwege een groot aanbod. Later zet de stijging in.

Zoveel duurder wordt benzine door ETS2

Die prijsstijging zal in verloop van tijd groter worden. Nu kost een ton Brent-olie ongeveer € 500 en kost benzine hier ongeveer € 2,10. Als de pomphouders, de extra oliekosten gaan doorberekenen naar de klant, kom je uit op € 2,31 tot € 2,49, wat de benzineprijzen maar liefst 23 tot 39 cent duurder kan maken!

Al die extra centen die binnenkomen via de emissierechten gaan per EU-land naar de staatskas. Even was er de dreiging dat landen er de begroting mee gingen dichten, maar daar steekt de Europese Unie een stokje voor. In de ondertekende documenten staat beschreven dat de deelnemende landen, de inkomsten uit ETS2 in de mobiliteit moeten investeren. De EU vindt het belangrijk dat hierin transparant gecommuniceerd wordt. We zijn benieuwd.

Investeren in (elektrische) mobiliteit

Fijn, dan kunnen we mooi de youngtimerregeling en accijnskorting houden, toch? Helaas. Volgens Liese moet het geld gestoken worden in het uitdelen van EV-subsidies aan huishoudens met een laag inkomen. Eigenlijk precies wat ze al in Frankrijk doen dus. Liese denkt dat mensen met een laag inkomen nu niet de stap aandurven omdat ze bijvoorbeeld bang zijn voor een te kleine restwaarde. Van die gedachte moeten we vanaf, denkt hij.

Daarnaast moeten nationale belastingen die de elektrificatie nu nog te duur maken, worden weggepoetst met de inkomsten uit ETS2. Zo moeten de ”gebruikerskosten” al omlaag gaan volgens Liese. De Europarlementariër zegt hierover: ”We kunnen mensen niet dwingen om hun oude auto in te ruilen voor een nieuwe duurzame auto. Net zo min kunnen we mensen dwingen om op de fiets te stappen als de zon schijnt en alleen met de auto naar het werk te gaan als het regent. We kunnen alleen beloningen geven om klimaatvriendelijk rijden aantrekkelijker te maken.”

Investeren in laadpalen

Naast de EV-subsidie voor de minder bedeelden moet ook een deel van de inkomsten geïnvesteerd worden in de laadinfrastructuur in Europa. Momenteel komt dit nog niet helemaal op gang volgens het lid van het Europees Parlement, maar dat ligt aan de landen zelf. Volgens Liese is er genoeg cohesiegeld (geld van de EU dat lidstaten mogen gebruiken) om het netwerk aan laadpalen en andere alternatieve brandstoffen uit te breiden. Dat wordt alleen maar meer geld wanneer ETS2 in 2027 in actie komt.

Kortom, de olie wordt duurder door het handelssysteem ETS2 van de EU waardoor brandstofleveranciers meer kwijt zijn aan de inkoop. Vervolgens kunnen de extra kosten doorberekend worden aan jou, de klant. Het extra bedrag dat jij betaalt voor een litertje benzine zorgt ervoor dat iemand die niet zoveel te makken heeft, in een gesubsidieerde elektrische auto kan rijden én kan opladen bij laadpalen die via jouw benzinetank zijn betaald. Daar vind je vast iets van.

Foto: Volvo 240 gespot door @enrique