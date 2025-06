Dit is de meest bijzondere Porsche-lak ooit

Maar niet per se de mooiste…

Van een afstandje lijkt het net of de bovenstaande Porsche door een vandaal is bewerkt met een schuurmachine. Dat is echter niet het geval. Het gaat hier weer om een bijzondere 911, waar een kunstenaar zich mee bemoeit heeft.

De aanleiding voor deze auto is een feestje van Porsche Luxemburg. Daar is Porsche namelijk 75 jaar actief. Dat is best een indrukwekkende mijlpaal voor zo’n klein landje. Pon vierde vorig jaar hun 75-jarig jubileum als Porsche-importeur, dus de Luxemburgse importeur begon slechts een jaar later.

Om dit heugelijke feit te vieren hebben ze lokale kunstenaar Jacques Schneider in de arm genomen. Hij mocht los gaan op een Porsche 992 GT3 Touring. Het drukke patroon op de auto bestaat bij nadere inspectie uit leeuwen, wat verwijst naar het wapen van Luxemburg. Op zich leuk bedacht, maar het is eigenlijk alleen mooi van dichtbij.

In tegenstelling tot de gewrapte Taycan Art Car, is dit wel een auto waar werk van gemaakt is. Het patroon is volledig met de hand geschilderd. In totaal is er meer dan 700 uur in deze auto gestoken. Volgens Porsche is dit de meest ingewikkelde lak die ze tot nu toe aangebracht hebben via het Sonderwunsch-programma.

Ook aan het interieur is aandacht besteed. Op de hemelbekleding zijn de eerste regels van het Luxemburgse volkslied geborduurd, samen met de omtrek van het land. Op de stoelen en de middenconsole is eveneens gedetailleerd borduurwerk te vinden, en we zien de Luxemburgse leeuw terug op de hoofdsteunen.

Waarschijnlijk is dit meteen de duurste 992 GT3, gezien de hoeveelheid tijd die er in deze auto gestoken is. We gaan er vanuit dat Porsche Luxemburg de auto voorlopig zelf houdt, maar als ‘ie ooit te koop komt zal de doelgroep vrij beperkt zijn.