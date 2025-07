Audi heeft een zwaar halfjaar achter de rug

Het eerste halfjaar van 2025 zit erop, hoe ging dat voor Audi?

Het is niet allemaal kommer en kwel in Ingolstadt. Zo kan Audi terugblikken op een uitdagend eerste halfjaar van 2025. Het merk zag de omzet groeien met 5,3 procent tot zo’n 32,6 miljard euro. Tegelijkertijd werden er financiële klappen uitgedeeld. De winst? Die halveerde met een resultaat van 1,1 miljard euro in de eerste zes maanden van 2025.

Daar is ie weer: Trump!

Wat is er aan de hand bij Audi? CFO Jürgen Rittersberger steekt zijn analyse niet onder stoelen of banken: torenhoge Amerikaanse importtarieven en flinke herstructureringskosten drukken zwaar op de cijfers. Bovendien is er een onzekere vraag naar EV’s en daarbovenop is er ook nog eens stevige concurrentie op de o zo belangrijke Chinese markt.

In China, lange tijd een goudmijn voor Audi, kelderden de verkopen met 10 procent. Ook Noord-Amerika deed het niet best: 9 procent minder leveringen, mede veroorzaakt door vertraagde modelintroducties. En hoewel Europa het relatief stabiel hield, zakten de totale leveringen wereldwijd met bijna 6 procent naar 794.000 auto’s.

Er is wel goed nieuws te melden voor de elektrische modellen van het merk. In de eerste zes maanden van 2025 werden meer dan 101.000 volledig elektrische auto’s afgeleverd. Dat is een stijging van 32 procent. Vooral de Audi Q4 e-tron (45.000 stuks) en Q6 e-tron (36.000 stuks) vielen in de smaak.

In markten als Duitsland (+76%), Frankrijk (+196%) en Nederland (+86%) gingen de stekker-Audi’s als warme broodjes over de toonbank. En dat belooft wat, want Audi ziet de orderboeken in West-Europa voor elektrische modellen zelfs met 70 procent stijgen.

De grote schoonmaak

Audi is inmiddels bezig met de grootste reorganisatie in zijn geschiedenis. Onder de noemer “Agreement for the Future” wordt het bedrijf van binnenuit hervormd. Dit moet jaarlijks meer dan een miljard euro aan besparingen opleveren. Tegelijkertijd blijft Audi investeren in nieuwe modellen. Tegen het einde van 2025 staan er tien nieuwe plug-in hybrides op de planning.

Met deze nieuwe stekkermodellen hoopt Audi het succes die de EV’s hebben laten zien, voort te zetten. In elk geval in West-Europa. Hier in Nederland vallen deze modellen ook in de smaak, want er zit nu eenmaal veel minder BPM op een stekkerauto.

Audi en Rivian

De Volkswagen Groep heeft flink geïnvesteerd in het Amerikaanse Rivian en daar profiteert ook Audi van. In een samenwerking tussen Audi en Rivian worden nieuwe softwareplatforms ontwikkeld voor elektrische auto’s. Zonder goede software ben je nergens, vraag dat maar aan vroege VW ID3-rijders.

En de rest van 2025?

Audi kijkt de rest van het jaar met gematigd optimisme tegemoet. De omzet moet tussen de 65 en 70 miljard euro uitkomen, met een operationele marge van 5 tot 7 procent. Het netto kasresultaat wordt geraamd op 2,5 tot 3,5 miljard euro. Dat is niet spectaculair, maar voldoende om door te investeren in de toekomst.

De echte vraag is nu: kan de tweede helft het tij keren? Een absoluut recordjaar met klinkende verkoopaantallen, nee dat zit er niet in.