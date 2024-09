Audi A6 e-tron heeft een Nederlandse prijs!

Audi’s eerste elektrische sedan en stationwagon hebben een Nederlandse prijs!

Net als vele andere merken plant Audi een gigantisch elektrisch gamma binnen korte tijd, maar het bleef lange tijd bij de e-tron, e-tron GT en Q4 e-tron. Sinds kort sijpelen de modellen binnen. De Q6 e-tron bedient SUV-fanaten en als jij niet zo hoog wil zitten, is er nu een volledig elektrische A6. Daar konden we je des tijds al een hele bult over vertellen.

Prijs Audi A6 e-tron

Eén van de dingen die we nog niet konden melden omdat Audi deze nog niet publiceerde, was de prijs. Daar komt nu verandering in. Audi heeft een prijskaart geplakt op de A6 e-tron en we gooien het getal er maar meteen in: 75.990 euro. De Avant begint bij 77.490 euro. Niet de minste bedragen.

Vier smaakjes

Zoals altijd gunt Audi je de keuze tussen verschillende uitrustingsniveau’s. De A6 e-tron is er in drie smaakjes: Edition, Advanced Edition en S Edition. Dit model heet officieel de A6 e-tron Performance, maar dat is de basisversie. Echte performance krijg je uiteraard met het vierde smaakje: de S6 e-tron, wat wel hetzelfde model is maar volgens de alom bekende Audi-strategie net even anders heet. De S6 e-tron begint bij 99.990 euro voor de Sportback en 101.490 euro voor de Avant.

Motoren

Je hebt de keuze uit twee motorconfiguraties. De Audi A6 e-tron heeft in alle drie zijn edities 367 pk. Dankzij een 100 kWh-accu moet er wel wat gewicht meegezeuld worden, alsnog is 5,4 seconden naar de 100 niet gek. Die accu zorgt voor een actieradius van 756 km of 720 km voor de Avant. Van 10 tot 80 procent laden is gepiept in 21 minuten.

De S6 krijgt 504 pk met een ‘boost-systeem’ wat we kennen van het PPE-platform, waardoor tijdelijk 551 pk de max is. Goed voor sprinten naar 100 in 3,9 seconden. De S6 levert daar wel wat range voor in om uit te komen op 640 km. Qua accu en laden is de S6 krek eender aan de A6.

Concurrentie

Blijft over hoe de Audi A6 e-tron qua prijs in de markt komt te liggen. Alle ogen zijn natuurlijk gericht op BMW. Met hun i5 hebben zij een vergelijkbaar model in het gamma, als sedan én Touring. Mercedes heeft bijvoorbeeld de EQE, maar die is er enkel als sedan. Volkswagen levert de ID.7 ook in beide carrosserievormen, maar die moet je lekker dik als GTX aankleden om het vergelijk met de Audi te maken. En dan heb je nog Porsche met de Taycan, maar die concurreert eigenlijk enkel met de S6. De prijzen zijn als volgt bij de berlines:

Volkswagen ID.7 GTX – 67.990 euro

Mercedes EQE 300 Sport Edition – 75.231 euro

Audi A6 e-tron Performance edition – 75.990 euro

BMW i5 eDrive40 – 77.565 euro

Audi S6 e-tron – 99.990 euro

Porsche Taycan – 107.000 euro

BMW i5 M60 xDrive – 108.420 euro

Bij de wagons is de volgorde identiek, behalve dat de Mercedes ontbreekt:

Volkswagen ID.7 Tourer GTX – 68.990 euro

Audi A6 Avant e-tron Performance edition – 77.490 euro

BMW i5 Touring eDrive40 – 79.622 euro

Audi S6 Avant e-tron – 101.490 euro

Porsche Taycan Sport Turismo – 108.100 euro

BMW i5 Touring M60 xDrive – 110.427 euro

De Audi A6 en S6 e-tron is vanaf nu te bestellen, later komt het merk nog wel met een versie met kleiner accupakket en kleinere motoren. Mocht het dus allemaal nog te prijzig zijn, dan loont geduld hebben.