De Audi Q6 e-tron vreet zijn eigen broer op.

Na de Q4 en Q8 vult Audi het gat op met de Q6 e-tron: een volledig elektrische SUV.

Natuurlijk vullen Audi en andere fabrikanten de ogenschijnlijk kleine gaten in het productgamma verder op. Cijfermatig was er in ieder geval ruimte tussen de Q4 en Q8, maar wordt de nieuwe Audi daarmee vlees noch vis?

De Audi Q6 is overigens een zustermodel van de elektrische Porsche Macan, want ze delen het platform: Premium Platform Electric (PPE).

Een Audi interieur, maar dan moderner

We kunnen best wat klachten over Audi’s bedenken, maar over de kwaliteit en afwerking van het interieur hebben we niet snel een discussie. Dit kunnen ze wel in Ingolstadt, maar voor een hagelnieuwe elektrische auto moest Audi de volgende stap nemen.

Zelf noemen ze het de Digital Stage, het is een schaalbare architectuur met 5 computers wat draait op Android Automotive OS. Klinkt saai, maar de uitwerking is tof. Voor je neus is er niet alleen een 11,9 inch Audi virtual cockpit, maar ook een augmented reality head-up display. Daarop kan Audi live pijlen en strepen projecteren om je op je rijbaan te houden en je de goede weg te tonen. Dit is niet zomaar een HUD, maar biedt echt meer.

Daarnaast is er natuurlijk een 14,5 inch touch Panoramisch display voor het Audi MMI systeem en een optioneel 10,9″ MMI passagiersdisplay. Die passagiersdisplays stoppen de Duitsers nu in ieder model, maar zelfs mijn tech-savvy huisgenoten lijken er nog niet van onder de indruk. Het is wellicht iets voor andere markten, maar het kan ook weinig kwijt dat het op de optielijst staat.

Een 800-volt accu

Hart van iedere elektrische auto wordt gevormd door de accu. Het is eigenlijk saai om dat te moeten constateren, want dat hart was ooit de verbrandingsmotor. En daar was wat meer variatie dan in een plak lithium-ion cellen.

In het geval van de Audi Q6 e-tron is het accupakket 570 kg zwaar, wat een winst is van 15% ten opzichte van de vorige generatie accu’s. Ook de energie-inhoud (+5%) en energie-dichtheid (+30%) namen toe, terwijl de laadtijd 30% afnam. Dat is uiteraard met dank aan de 800 volt-architectuur die snelladen tot 270 kW mogelijk maakt. Aan een 400 volt snellaadpaal splitst de Macan de accu, want een dure en zware converter scheelt.

Tot 656 km range

Audi wordt eindelijk echt premium, want de Q6 is na de R8 de tweede Audi die als achterwielaandrijver te krijgen is. Dit geldt voor de twee instappers de 252 pk sterke Q6 e-tron en de 306 pk sterke e-tron Performance. De basisversie heeft een kleinere accu van 83 kWh, maar die haalt toch nog 543km. Nog leuker wordt het met de e-tron Performance die maar liefst 653 km haalt met zijn 100 kWh grote accu.

De Audi Q6 e-tron quattro uit de test heeft 388 pk. Daarmee is de Q6 een vlotte jongen: in 5.9s staat 100 op de klok en de topsnelheid is 210 km/u. Het extra gewicht van quattro heeft nauwelijks invloed op de range: de Q6 e-tron quattro haalt 625 km.

OLED-achterlichten

Zo kennen we Audi weer: de glimmende delen en items die licht geven spelen nog een grote rol. De digitale OLED-achterlichten hebben 360 segmenten en zien er strak uit. Ze kunnen nu communiceren met de omgeving van de auto en hebben uitgebreide veiligheidsfuncties, waaronder een communicatielicht dat andere weggebruikers waarschuwt voor ongevallen of pech.

Ook leuk zijn de verschillende lichtsignaturen die je kan kiezen voor de achterlichten en de dagrijverlichting aan de voorzijde.

Conclusie en prijs Audi Q6 e-tron test

Met een vanafprijs van 65.950 valt de Audi Q6 e-tron precies tussen de 54k kostende Q4 en de 78k kostende Q8 in. Althans zo lijkt het, maar de Q6 is wel veel moderner dan de Q8 e-tron, dus die heeft inmiddels ook het loodje gelegd. Na de test van de Audi Q6 e-tron kan ik ze daarin geen ongelijk geven.