Last minute huurauto regelen kan je een vermogen kosten

De prijzen voor een last minute huurauto lopen soms de spuigaten uit.

Een last minute vakantie boeken kan soms lekker voordelig zijn. Maar verkijk je niet op alle bijkomende kosten. Zo kunnen de vliegtickets misschien een prikkie zijn, maar als je veel kwijt bent voor een hotel of huurauto kan dit alsnog de vakantiepret bederven. Vooral het huren van een auto kan duur uitpakken.

Volgens autohuurspecialist Sunny Cars lopen de tarieven tussen de goedkoopste en duurste Europese bestemmingen enorm uiteen. Het verschil loopt op tot meer dan 600 euro per week.

Goedkope last minute huurauto

Misschien is het beter om eerst de prijzen van huurauto’s te bekijken en dan pas je vliegtickets daar op af te stemmen. Uit het onderzoek blijkt dat je in Las Palmas voor een last minute huurauto gemiddeld 191 euro per week kwijt bent.

Andere ‘voordelige’ bestemmingen zijn Ibiza (€214), Gran Canaria (€215), Tenerife (€220) en Lanzarote (€222). Nog steeds een smak geld allemaal, maar het zijn immers last minute tarieven op populaire vakantiebestemmingen. Echt goedkoop wordt het nooit.

Dure last minute huurauto

Aan de andere kant van het spectrum zien we flinke uitschieters. De Azoren spannen de kroon met een gemiddelde weekprijs van €828. Niet zo heel gek. Dat zijn afgelegen eilanden in de Atlantische Oceaan welke vallen onder Portugees bestuur. Ook Sardinië (€549) en Albanië (€512) zijn prijzige plekjes als het gaat om last minute huurauto’s.

Hoe zit dat buiten Europa?

Ook buiten Europa zijn er grote verschillen. In Zuid-Afrika kun je in Kaapstad en Johannesburg voor € 140 per weekeen auto huren. In een stad als San Francisco ben je €293 kwijt.

Opvallend is een recente prijsexplosie in Miami: waar je vorige week nog voor €249 een huurauto vond, betaal je deze week ineens €425. Het loont dus om regelmatig de prijzen te checken, want deze kunnen per week grote verschillen hebben.

Nog last minute op vakantie? Veel plezier! Vergeet niet om alle randzaken te checken. Dus niet alleen de prijs van de huurauto, maar ook hotels en vliegtickets. Zo kom je niet achteraf voor verrassingen te staan.

Foto: dikke Prius huurauto die ik een paar weken geleden lekker goor heb gemaakt.