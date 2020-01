Wéér productieproblemen Audi E-tron

Een elektrische auto zonder accu is als een ICE zonder brandstoftank..

Vorige week werd al bekend dat er bij de Audi fabriek in Brussel arbeiders naar huis zijn gestuurd. Audi werkt voor de bouw van de E-tron met ruim 300 leveranciers samen en gaf aan dat dat het probleem bij een van deze toeleveranciers zit. Onze @jaapiyo keek in zijn glazen bol en voorspelde dat dit wel eens iets met accu’s te maken kon hebben.

Mocht je nog op zoek zijn naar een professioneel waarzegger schroom dan niet om contact te zoeken want hij had gelijk. Er is een tekort aan lithium-ion cellen. LG Chem produceert deze cellen in Polen. Woordvoerder van de fabriek, Peter D’hoore: “De huidige situatie is onverwacht en we moeten er nu voor zorgen dat voorraden van onderdelen worden gestabiliseerd.”

Begin vorig jaar gaf Audi nog aan dat zij de doelstellingen gingen verhogen. Er zouden in 2020 24 elektrische auto’s van de band moeten rollen terwijl dat er vorig jaar nog 20 per uur waren. Door het tekort aan lithium-ion cellen is de productie van de batterijen in de nacht stopgezet en hebben al 145 tijdelijke werknemers hun baan zien verdwijnen. De Duitse autofabrikant was voornemens het eerste kwartaal 9.800 elektrische SUV’s van de band te laten rollen. Waarschijnlijk zullen er nu nog maar 5.700 E-trons Brussel kunnen verlaten.

Het is niet de eerste keer dat de E-tron productieproblemen kent vanwege het tekort aan accu’s. De Zuid-Koreaanse accufabrikant die zijn cellen in Polen produceert had afgelopen maart ook al leverproblemen.

Bron: L’Echo