‘Eisen van klanten verdoemden de Bugatti 16C Galibier’

Als je auto’s bouwt die ruim een miljoen euro kosten, is het wel handig als je klanten hebt die ze willen kopen. Kennelijk hadden mensen wel interesse in een vierdeurs Bugatti 16C Galibier, maar moest er dan van alles veranderen…

Het merk Bugatti van de 21ste eeuw kennen we vooral van de tweedeurs coupés die bizarre snelheden kunnen halen met een extreem niveau aan luxe en comfort. Er was echter een tijd waarin Bugatti werkte aan een vierdeurs snelheidsmonster: de 16C Galibier. In 2009 getoond, vier jaar later weer dood. Waarom was nooit echt honderd procent duidelijk. Enerzijds waren er vraagtekens over de winstgevendheid van het project, anderzijds waren er vragen of Bugatti wel de productiecapaciteit had voor twee auto’s. Destijds bouwde het immers ook nog de Veyron.

Tegenover Hagerty geeft hoofdontwerper Achim Anscheidt echter eindelijk duidelijkheid: het lag aan de klanten. De bazen van Bugatti hadden namelijk naar de opmerkingen van klanten geluisterd en kwamen daarbij een aantal conclusies. Zo moest de auto hoger en (nog!) langer zijn. De hoogte steeg met 15 centimeter, in lengte kwam er maar liefst anderhalve meter bij. Dat terwijl het conceptmodel al 5,3 meter lang was.

Die heerlijke kont van de 16C had zelfs plaats moeten maken voor een (kleine) kofferbak. Dat zou met name voor de Chinese markt zijn, waar een grote kofferbak kennelijk belangrijk is. Daardoor raakte de Bugatti echter wel zijn subtiele hints naar het verleden kwijt, ook was het ronde lijnenspel compleet weg, aldus Anscheidt. De ontwerper zegt zelfs dat de auto er vanaf de zijkant uitzag als een teckel en vanaf de achterkant als een bolhoed op wielen. Klinkt niet bepaald goed.

In 2012 werd de auto ‘na hoog bezoek van een man uit Salzburg, Oostenrijk’ dan ook als dood verklaard. Gelukkig werkte Bugatti stilletjes al een aantal maanden aan de Chiron. Anders was het Franse merk na één auto alweer verdwenen. Wie overigens wel zin had in zo’n vierdeurs Bugatti: opperbaas Stephan Winkelmann wil een tweede Bugatti uitbrengen…