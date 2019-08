Dit huis in Arnhem is een jongensdroom

Een woning met een prominente plek voor een supercar.

We zullen allemaal met een andere omschrijving komen op de vraag wat ons droomhuis is. Eén ding hebben petrolheads in elk geval gemeen: de auto staat centraal. In dit geval wel heel letterlijk, want dit pand in Arnhem heeft een in-huis garage.

Het huis komt met een verhaal. In het verleden fungeerde deze ruimte als garagebedrijf. De huidige eigenaren hebben de boel laten ombouwen naar een particulier woonhuis. De roots van de ruimte zijn hier niet vergeten. Dat zie je door bijvoorbeeld naar het hoge plafond te kijken. Daarnaast kozen de bewoners ervoor om een McLaren 570S Coupé en motor een belangrijk plekje te geven. Namelijk in huis. Tegenover The Art of Living zegt één van de bewoners dat het een droom was om ooit een auto midden in de kamer te hebben. Die droom is uitgekomen.

Het ontwerp van de garage komt overeen met de rest van het huis, waardoor het niet als een aparte ruimte oogt. De garage is echter wel degelijk afgesloten met ramen en een deur, zodat er geen benzinelucht in het woongedeelte van het huis ontstaat wanneer de supercar wordt gestart.

De woning is van top tot teen gemoderniseerd, met een inrichting die daarbij past. Onderdeel van die moderne renovatie is de installatie van een Sonos multiroom, zodat je in elke ruimte van het huis naar muziek kunt luisteren. Het toffe is dat deze woning, met een hoog Batman-gehalte, gewoon in Nederland staat!

Fotocredit: Jaro van Meerten – The Art of Living