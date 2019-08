Hier is het nieuwste BMW M2-model

Na de M2 Coupé en de M2 Competition staat er een nieuwe variant op het programma.

Heftiger, sneller en bruter dan ooit. Met een keerzijde. BMW M Motosport trekt spoedig het doek van een nieuwe M2-variant. De keerzijde is dat deze hete 2 Serie enkel op het circuit gebruikt kan worden. Een dikkere straatversie naast de M2 Competition zit er voorlopig niet in.

BMW zegt dat deze racer gebaseerd zal worden op de M2 Competition en dat de raceauto in twee smaken gaat komen. Het merk spreekt over een ‘Racing’ en een ‘Clubsport’-uitvoering. Wat de verschillen tussen deze varianten zullen zijn is nog niet bekendgemaakt. De M2 Competition raceauto is de opvolger van de M240i Racing.

Dit weekend is de gloednieuwe M2 Competition raceauto voor het eerst te zien. Nog niet in zijn uiteindelijke vorm, maar in de camouflage zoals de foto’s in dit artikel. Het is een praktijktest die in racevorm ondernomen zal worden. De auto doet namelijk mee aan het VLN Endurance kampioenschap op de Nürburgring. Achter het stuur nemen de Nederlandse Beitske Visser en de Duitser Jörg Weidinger plaats. Visser is BMW Motorsport Junior coureur, terwijl Weidinger test- en ontwikkelaar is bij BMW M GmbH. De race duurt zes uur.

De daadwerkelijke onthulling is pas in een later stadium. BMW gaat de M2 Competition raceauto in het tweede kwartaal van 2020 leveren aan raceteams die het voertuig hebben besteld.