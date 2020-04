Lekt er nou nóg een BMW op het internet?

Of zijn deze gelekte afbeeldingen van de BMW iX3 slechts renders?

BMW heeft ineens wat moeite met het bewaren van geheimpjes. Want waar we gisteren vermoedelijk nog keken naar de eerste foto’s van de nieuwe BMW 2 Serie, kunnen we vandaag naar een andere, nieuwe BMW kijken. Deze keer geen op de Z4 gebaseerde coupé, maar een elektrische SUV. De BMW iX3, om precies te zijn.

Eerst even een noot vooraf. De plaatjes zijn online geknald door een nieuw Instagram-account, genaamd scott26.unofficial. Deze heeft nu nog maar twee plaatjes online staan, allebei van de iX3. Een bewezen bron is het dus nog niet, het zou zomaar eens een artist’s rendition kunnen zijn. Electrive.net heeft met anonieme bronnen bij BMW gebabbeld, zij noemen de foto’s ‘geloofwaardig’.

Dat gezegd hebbende: heel veel verschillen zijn er niet. Als we kijken naar het concept van twee jaar geleden, vallen er twee dingen als eerste op. De wielen (die we al eerder hebben gezien) en de grille. In het concept waren de twee nieren nog samengesmolten tot een Siamese tweelingnier. Die grille zag er niet zo heel gek uit, zoals we allemaal weten heeft BMW gekkere dingen gedaan met die nieren. In de gelekte afbeeldingen zijn de nieren van de BMW iX3 weer losgehakt. Zoals het eigenlijk wel hoort, bij een BMW.

De overige uiterlijke wijzigingen zijn vrij miniem. Het achterwerk is wel licht gewijzigd. In het concept loopt de achterklep vloeiend door in de bumper. Qua constructie was het nét geen Tesla Model Y, al kwam het wel in de buurt. In deze gelekte afbeeldingen is de achterklep verzonken in de bumper. Fijn voor als iemand achterop klapt, heb je minder risico op een achterklep die vervangen moet worden.

Verdere info over de iX3 geeft Scott niet. Volgens eerdere informatie moet de iX3 ergens dit jaar op de markt verschijnen. De elektrische SUV krijgt een 74 kWh-accupakket die een actieradius van 440 WLTP-kilometer moet waarmaken. Qua maximaal vermogen heeft de SUV 286 paardjes en 400 Nm. Dat allemaal naar de achteras gaat, gelukkig.

Dank aan Thijs voor de tip!