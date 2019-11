Audi komt met schone én vieze SUV naar LA

Audi pakt uit op de LA Auto Show met de e-tron Sportback en de RS Q8

Laten we maar gewoon met de leukste beginnen: de RS Q8. Het was absoluut geen geheim dat deze er aan zat te komen, maar Audi heeft het model nu officieel aangekondigd. Audi verklapt ook alvast wat er onder de motorkap verborgen ligt. Dit is namelijk een achtcilinder twin-turbomotor. Deze kennen we al uit de nieuwe RS6 en RS7. Het vermogen vermeldt Audi nog niet, maar aangezien de motor in de RS6 en RS7 600 pk levert, zal dat bij de RS Q8 niet veel anders zijn.

Daarmee doet de RS Q8 er nog een behoorlijk schepje bovenop ten opzichte van de SQ8, die momenteel de topversie van het model is. Deze beschikt namelijk over een ook al niet misselijke 435 pk. Een belangrijk verschil is wel dat de SQ8 een diesel is. Aanvankelijk deden er nog geruchten de ronde dat de RS Q8 de hybride aandrijflijn uit de Panamera zou krijgen, maar die kunnen nu definitief naar het land der fabelen verwezen worden. Wel beschikt de Audi over een mild hybride-systeem, net als de RS6. Dit betekent dat de auto bij snelheden tussen de 55 en 160 km/h met de motor uit kan ‘zeilen’, zoals Audi het noemt.

De RS Q8 heeft al bewezen aardig rap te zijn, want vorige week konden we al melden dat Audi het Nürburgringrecord voor SUV’s aan flarden heeft gereden. Dit was tot op dat moment in handen van de Mercedes-AMG GLC 63 S. Het rondje ‘Ring duurde voor de RS Q8 7:42,253 seconden.

Degenen die wel een dikke SUV willen, maar geen aanslag willen plegen op het klimaat neemt Audi de e-tron Sportback mee naar LA. Dit is de coupéversie van de reguliere e-tron . Verwacht een daklijn á la Q3 Sportback. Volgens Audi combineert dit model “de elegantie van een grote coupé met het hart van een elektrische SUV”. Als er één carrosserievorm niet elegant is, dan is het een SUV-coupé, maar goed, de X6 heeft bewezen dat er toch een markt voor is.

Erg veel info krijgen we niet van Audi bij de E-Tron Sportback, we mogen het doen met deze koplamp. En bedankt..

Vorig jaar was het grootste nieuws van Audi op de LA Auto Show een concept, in de vorm van de e-tron GT. Dit jaar heeft Audi dus wat meer te melden, met twee primeurs van productiemodellen. De beurs waarop we kennis kunnen maken met Audi’s nieuwste creaties gaat volgende week dinsdag van start.