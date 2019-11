Audi RS Q8 stoot AMG GLC 63 S van de troon

Audi's dikste SUV is de snelste.

Officieel moet de RS Q8 nog aangekondigd worden. Het is echter geen geheim meer dat deze über SUV van Audi gaat komen. Tussen neus en lippen door kan nu alvast gezegd worden dat de RS Q8 de snelste SUV op de Nürburgring is.

Het is de organisatie achter de Nürburgring zelf die bericht over de recordpoging. De officiële recordtijd bedraagt 7:42,253 seconden. Daarmee pakt het merk uit Ingolstadt het record af van de evil doctors uit Affalterbach. Voorheen was de Mercedes-AMG GLC 63 S de snelste op de ‘Ring met een tijd van 7:49,3 seconden.

Met de RS Q8 wil Audi het lekkerste voor het laatst bewaren. Dit jaar is namelijk een stortregen aan modellen voor Audi Sport. Onder andere de nieuwe RS 6 Avant, de RS 7 Sportback en de RS Q3 Sportback gingen de RS Q8 al voor. Net als de RS 6 en RS 7 krijgt de RS Q8 een 4.0-liter V8 met twee turbo’s, goed voor 600 pk en 800 Nm aan koppel.

De daadwerkelijke presentatie van de RS Q8 is niet ver weg meer. Audi zal de belachelijk snelle SUV onthullen op de Los Angeles Auto Show, later deze maand. Een onboard video van het record check je hieronder.

Fotocredit: @spotcrewda via Autojunk