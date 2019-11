‘Leclerc wordt eerder kampioen dan Verstappen’

Aldus Lewis Hamilton. En hij kan het weten.

Verstappen en Leclerc: het zijn natuurlijk dé jonge talenten van de Formule 1. De vraag is niet of ze wereldkampioen worden, maar wanneer. Maar wie van de twee zou als eerst de wereldbeker in handen krijgen?

Deze vraag werd tijdens een persconferentie aan een expert voorgelegd, een zekere L. Hamilton. Je weet wel, de zesvoudig wereldkampioen en klimaatactivist . Hamilton vindt zowel Verstappen als Leclerc toekomstige kampioenen. Hij omschrijft de rijstijl van de jonge honden als “agressief, maar eerlijk”, en dat vindt hij “fantastisch om te zien”. Kijk, dat is toch aardig van ome Lewis.

Hamilton is dus complimenteus richting Max en Charles, maar er kan er maar een van de twee als eerst kampioen worden. Hamilton zet dan toch zijn geld in op Leclerc: “Ik denk dat Ferrari eerder in staat is om een auto te leveren die mee kan doen aan het wereldkampioenschap.” Voor de oranjegezinde F1-kijkers is dat natuurlijk niet fijn om te horen, maar het is wel een realistische kijk op de zaak.

Voordat er te veel aandacht uitgaat naar Verstappen en Leclerc, haast Hamilton zich te zeggen dat hij hoopt er zelf nog te zijn om beide te stoppen. Hij is voorlopig namelijk nog niet van plan het bijltje er bij neer te gooien. Volgens zijn vader moet hij nog wel een jaartje of vijf, zes mee kunnen .

Hamilton is natuurlijk niet de enige met verstand van Formule 1. Dus laat maar horen: wat is jullie voorspelling? Krijgt Hamilton gewoon gelijk en gaan Leclerc en Ferrari er straks als eerste met de titel vandoor? Of weet Red Bull het tij te keren en wordt het toch Max?

via: reuters