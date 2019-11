Peugeot gaat comeback maken op Le Mans

Peugeot-fans kunnen vanaf 2022 weer juichen.

De laatste keer dat Peugeot in actie was te zien op Le Mans was in 2011. Een gestaakte poging tot deelname in 2012 markeerde het voorlopige einde van Endurance Racing voor de Fransozen. Nu heeft Peugeot echter aangekondigd in 2022 terug te keren in de WEC na een afwezigheid van meer dan tien jaar.

2009 was het jaar dat Peugeot er voor het laatst met de winst vandoor ging op Le Mans. De auto waarmee ze dit voor elkaar boksten was de Peugeot 908 HDi FAP. De twee jaar dat de Fransen daarna nog meededen, moesten ze helaas het onderspit delven tegen het machtige Audi.

Met ingang van volgend jaar worden er een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd in de reglementen van het FIA World Endurance Championship. Een van deze vernieuwingen is de toevoeging van een Hypercar-klasse, ter vervanging van de Le Mans Prototypes. In deze hoogste klasse gaat Peugeot meedingen om de beker.

De nieuwe regels werpen hun vruchten af, want eerder dit jaar melden ook Aston Martin en Toyota zich al aan. Aston Martin zet daarvoor de Valkyrie in, die we al kennen als straatauto. Toyota heeft hiervoor de GR Super Sport Concept ontwikkeld. Wie zich ook heeft aangemeld is The Glick. Zijn team Scuderia Cameron Glickenhaus zal aan de start verschijnen met de 007 LMP1.

Het leuke aan deze klasse is dat fabrikanten ook een straatversie van hun auto moeten bouwen. Een dergelijke homologatieregel heeft ons in de jaren ’90 pareltjes als de CLK GTR en de Porsche GT1 bezorgd. Het reglement schrijft voor dat het moet gaan om minstens 20 straatauto’s die over een periode van twee jaar gebouwd worden. Dit betekent dus dat we een heuse straatlegale hypercar van Peugeot kunnen verwachten. Wie had dat gedacht?

Foto’s: Peugeot 908 HDi FAP Le Mans racer die in 2012 geveild werd.