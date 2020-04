Audi kopieert Tesla letterlijk, maar faalt

Dat Audi Tesla kopieert is niet opmerkelijk, maar dat ze het zo letterlijk doen wel.

Het is een vergelijking die we constant maken. De nieuwe uitdager (Tesla) tegen de gevestigde orde. Als het aankomt op elektrische aandrijflijnen lijken de Amerikanen meer dan uitstekend hun zaakjes voor elkaar te hebben.

Concurrentie

Sterker nog, elke keer alsof het lijkt dat de concurrentie dichterbij komt, geeft Tesla een van zijn modellen weer een update en loopt de concurrentie weer achter als het gaat om efficiency, actieradius of acceleratie. We moeten het ze nageven, dt doen ze goed. Dat niet alleen, ook de communicatie naar hun apostelen op social media doen ze uitstekend. Net als de betere Amerikaanse leiders geschiedt de meeste uitwisseling van informatie via Twitter. Wat dat betreft zien we nog te weinig grote CEO’s dagelijks aankondigingen doen via het sociale medium.

Communicatie

Veel communicatie bij die traditionele merken gebeurt nog via de ouderwetse internetsites. Helemaal geen probleem, overal ter wereld kun je inloggen op het internet en de informatie opzoeken. Zo ook bij Audi. De Duitse autoproducent plaatste op de site wat informatie over de tegemoetkomingen die een elektrische auto heeft. Per land is dat anders, dus per site moet de informatie dan ook kloppend zijn. Dus wat doe je in Amerika? Je geeft de opdracht aan een stagiair.

Deze gaat naar de website van Tesla, kopieert daar alle informatie en plakt het op de eigen site. Maar dat ging niet helemaal lekker. Zo vond iemand de informatie op de Audi-site dit:

En zo zag het eruit op de Tesla-site:

Om met @jaapiyo te spreken: “Oh, snap!”. Nu is er geen man overboord, de incentives zijn natuurlijk ook gelijk. Alleen dat er informatie over een Model 3, Model S en Model X op de Audi-site staan, is opmerkelijk. Audi kopieert Tesla niet met auto’s, wel qua teksten. Inmiddels is het al lang weer gerectificeerd, maar het heeft op het internet gestaan, dus kun je het altijd nog terugvinden.