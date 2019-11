Niet Tesla, maar Audi E-tron populairste dure EV

Voorsprong door bescheidenheid.

Jarenlang waren het de meest populaire dure elektrische auto’s: producten van de Amerikaanse firma Tesla. De elektropionier was ook voor lange tijd de alleenheerser in dit dit segment. Echter, er zijn inmiddels meer kapers op de kust. In de prijssegmenten van ‘75.000 euro tot 100.000 euro’ en ‘100.000 euro of meer’ zijn er natuurlijk veel echte premium kapers op de kust verschenen. Denk aan de Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz EQC en de Audi E-tron. Die laatste is volgens VWE het populairst in deze twee segmenten.

E-tron eenzaam aan kop

Op zich is de keuze voor een Audi E-tron ook wel logisch. Natuurlijk zijn de Tesla Model S en Model X geweldige stukjes techniek, maar je zit nog altijd in een plastic bak met minimale aankleding, een giga-scherm, nauwelijks knoppen en een hoop kunstleer. Ook maak je, bedoeld of on bedoeld, een statement met zo’n Tesla. Daar speelt de Audi E-tron op zich slim op in. Het is niet de meest progressieve elektrische SUV, maar gewoon een vertrouwde Audi die toevallig elektrisch is. Dankzij het ontbreken van een verbrandingsmotor voor de vooras is het ook nog eens een van de fraaiere Audi’s van de laatste tijd. Een win-win situatie, dus.

Model 3 immens populair

Ook hoeft niemand medelijden te hebben met Tesla, want in de categorie waar het er daadwerkelijk om gaat (45 mille tot 50 mille en 50 mille tot 75 mille) zijn ze verreweg het grootste. Uiteraard dankzij de extreem populaire Model 3. De Nissan Leaf is de populairste ‘goedkope’ EV van Nederland: in het segment tot 45.000 euro is de compacte Japanner het meest in trek. De Model 3 staat uiteraard bovenaan de lijst het gaat om de tien best verkochte elektrische auto’s van Nederland in de periode januari-oktober 2019:

Top 10

1. Tesla Model 3 (13.897)

2. Hyundai Kona (3.334)

3. Kia Niro (2.798)

4. Volkswagen Golf (2.404)

5. Nissan Leaf (2.316)

6. BMW i3 (1.834)

7. Renault Zoe (1.152)

8. Hyundai Ioniq (947)

9. Audi e-tron (904)

10. Opel Ampera-E (435)

Bijtellingsregels 2020

Of de Model 3 zijn koppositie kan behouden, is nog onzeker. Daarmee willen we niet de Fansla’s, Tesla-apostelen en Elon Musketiers op stang jagen, maar wijzen op het beleid qua bijtelling in Nederland. Volgend jaar verdubbelt de bijtelling (naar 8%) tot de eerste 45 mille, in plaats van 4% tot de eerste 50 mille.

Tegelijkertijd komen er volgend jaar een enorm aantal betaalbare elektrische auto’s bij. Denk aan de Peugeot e-208, Opel Corsa-e, Mini Electric, Honda e en nog veel meer. Deze auto’s zullen aanzienlijk minder dan 45.000 euro gaan kosten.