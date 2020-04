Lumma BMW X7 is heerlijk dik en fout

De nieuwe Lumma BMX X7 zit precies lekker op het randje tussen goud en fout.

De Lumma BMW X7 heeft alle antwoorden op vragen die eigenlijk door niemand gesteld zijn. Toch is het een geslaagd apparaat, mede doordat ze bij Lumma niet bang zijn dat ‘men er iets van gaat vinden’.

Verrassend ingetogen

De reguliere X7 (G07) kan er in bepaalde uitvoeringen er verrassend ingetogen uitzien, zoals het beige exemplaar waarmee we naar Frankfurt op en neer gereden hebben. Echter als je er naast staat, valt je op hoe groot de auto werkelijk is. Of als je de X7 in het verkeer ziet rondrijden en alle andere auto’s zo klein lijken.

De Lumma BMW X7 omarmt deze ware imponerende afmetingen en doet er nog een paar hele flinke scheppen bovenop. De Duitse tuner had een tijdje geleden al wat informatie en renders losgelaten, maar nu kunnen we de auto zien op echte ‘live’-foto’s.

Bodykit

Het belangrijkste en meest opvallende onderdeel is de bodykit. Men is niet subtiel te werk gegaan. Zo is de Lumma BMW X7 namelijk tien centimeter breder dan het origineel. Jazeker, aan beide kanten komt er doodleuk 5 centimeter. Verder zien we enorme sideskitrs en een gigantische voorspoiler. De grille lijkt nu bijna in proportie te zijn…

Velgen

Ook de enorme velgen lijken in proportie te zijn. Onwillekeurig dacht ondergetekende dat het een setje 21″ of 22″ zou zijn, maar dat is natuurlijk veel te klein voor de Lumma BMW X7. Daarom meten de wielen maar liefst 24″ in diameter. Aan de voorzijde zijn de wielen 295 qua breedte, aan de achterkant zijn de wielen 355 breed. Mocht 24″ te groot zijn, dan is 23″ ook mogelijk.

Prijs

De Lumma BMW X7 CLR-bodykit is nu bij Lumma te bestellen vanaf 16.750 euro. Dat lijkt een scherpe prijs, zeker als je je bedenkt dat de 23″-velgen bij de prijs inbegrepen is. Echter moet je alles nog wel spuiten en installeren.