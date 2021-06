Giulia alternatief voor 20 mille - Autoblog Advies! - Autoblog.nl

Ik wil een Alfa Giulia kopen, maar hij is nog te duur. Wat is dan het beste Giulia alternatief?

Als er een auto is waar iedereen naar smacht, dan is het wel de Alfa Romeo Giulia. Dan hebben we het niet over nieuwverkopen. Als je kijkt naar de verkoopcijfers van de Italiaanse sedan, dan kan dat absoluut beter. Nu is het in deze klasse bijzonder lastig opboksen tegen de Duitse concurrenten. Een bijtellingsvriendelijk apparaat helpt, maar ja: die was er niet echt.

Maar er zijn voldoende petrolheads die een keurig gebruikte Giulia wel zien zitten. Omdat er een fanatiek groepje mensen staat te wachten op de eerste lease-auto’s die eraan komen, zijn de prijzen best fors. We zitten nu te wachten op het moment dat de prijs onder de 20 mille terecht komt. Niet alleen @jaapiyo en ondergetekende (die voor het slapen gaan nog even okazie-sites afstruinen), maar ook Erik.

Zijn zoektocht is simpel: hij wil een Alfa Romeo Giulia, maar eigenlijk is deze net nog te duur. Zijn vraag is dus kort: wat zijn de alternatieven als je een jonge achterwielaangedreven sportsedan wenst? Wat is het beste Giulia-alternatief als een Giulia echt niet lukt? Erik heeft een budget van 20 mille, iets meer mag als het heel bijzonder of gaaf is. Maar liever houdt hij wat achter de hand voor onderhoud en een paar eventuele upgrades.

BMW 328i Sport Line (F30)

€ 19.750

2013

130.000 km

De meest logische keuze in de zoektocht naar een waardig Giulia alternatief, zou deze BMW moeten zijn. Het is immers ook een sportsedan met achterwielaandrijving. Het klopt deels. Dit is niet de fijnst generatie qua Dreiers. Het lijkt meer een 5 Serie te zijn qua formaat en gewicht. Iets dat met de facelift wat werd aangepast, maar die vallen buiten het budget. Het aanbod is minder groot dan je zou denken. In Nederland was de 320i in ‘Efficient Dynamics’ uitvoering populair, evenals de diesels. De snelheid is er zeker in deze 245 pk sterke auto, maar enthousiast wordt de auto niet echt.

Het is een beetje lijzig en apathisch. Wellicht dat je met een paar modificaties ‘m iets strakker krijgt, want er zit gewoon te veel beweging in de koets en de bediening is vrij afstandelijk. Niet wat je verwacht bij een BMW. Wel is het een klassebak met een fijne zitpositie, uitstekend infotainment (mits aanwezig) en fijne automaat. Let op: de F30 is standaard bijzonder kaal uitgerust. Tip: importeer ‘m uit Duitsland, dan is er meer keuze en de prijs is een stuk aantrekkelijker, ook met import-kosten en BPM. Nog een groot voordeel: upgrades en onderdelen zijn overal te vinden! Check hier het BMW 3 Serie F30-aankoopadvies.

Infiniti Q50 2.0t Performance (V37)

€ 19.980

2016

95.000 km

Destijds was de Infiniti niet zozeer beter, dan wel anders. De Q50 lijkt een soort luxe Mazda 6 te zijn, maar is het niet. Ook hier heb je de geneugten van achterwielaandrijving! Helaas hebben de chassis-ingenieurs van Infiniti dat potentieel er niet uit weten te halen. De auto is overduidelijk niet afgestemd op de Europese smaak. Wij houden van strak sturende auto’s en dat is de Infiniti niet.

Als occasion is het echter wél een puike koop. Vanuit de VS kun je een hoop over laten vliegen en onderhoud kan vast nog wel bij de meeste Nissan-dealers. En anders zijn er altijd een paar ex-Inifiniti-dealer. Niet dat je ze vaak nodig hebt, want het zijn uiterst degelijke auto’s. Niet de eerste auto waarbij je denkt aan een premium Giulia alternatief.

Jaguar XE 2.0t R-Sport (X760)

€ 22.995

2015

100.000 km

Dat je zelfs met een klinkende naam als Jaguar BMW niet van de troon kunt stoten, bewijst deze XE. Deze compacte sportsedan is een rechtstreekse 3 Serie-killer en waardig Giulia alternatief. En toch wordt het model niet veel verkocht. Dat is op zich heel erg zonde. Die 163 pk dieseltjes zijn verschrikkelijk, maar die 2.0 viercilinder met 200 pk is wel prettig.

De XE heeft een meer dan uitstekend onderstel. Om daar achter te komen is het wel lekker om een beetje vermogen te hebben. Het interieur is niet al te denderend. Net als bij de Giulia is het niet zozeer slecht, maar het kan in deze klasse beter. Veel mensen vinden het kennelijk erg belangrijk, want het lijkt een typisch Duitse discipline.

Lexus IS300 25th Edition (XE30)

€ 19.970

2016

110.000 km

In dit gezelschap wordt de IS300h een beetje overhoop gelopen. Bijna alle auto’s hebben 200-250 pk met potentie voor nog eens 20-30% meer na een software kuurtje. De Lexus heeft amper 200 pk en het zijn ook geen enthousiaste paarden. Dat is zonde, want het onderstel verdient een VEEL betere aandrijflijn. Als je er even voor gaat zitten, merk je dat de motor/bak combinatie slecht gekozen is.

Althans, als je sportief wil rijden. Gaat het juist om comfortabel zoeven, nu je toch maar 100 km/u kan, is de Lexus meer dan voldoende. Dat niet alleen, de aandrijflijn is behoorlijk efficiënt. Als je je best doet is dit Japanse Giulia alternatief erg zuinig. Qua betrouwbaarheid staat de auto op zeldzame hoogte. Bekijk ook het uitermate bondige Lexus IS XE30 aankoopadvies!

Cadillac ATS 2.0T Premium

€ 18.750 (particulier)

2013

24.4509 km

Het houdt niet op met puike auto’s. Want eigenlijk is ook de Cadillac ATS een waardig Giulia-alternatief. Ook de ATS werd in Nederland geen succes. De reden is duidelijk: we vonden het plastic interieur te plastic, de badge niet premium genoeg en er waren geen bijtellingsvriendelijke uitvoeringen. En nu? Nou, het interieur is er niet moderner op geworden.

Wederom is het niet enorm slecht of storend, maar zo gelikt als een complete C-Klasse is het niet. Maar ja, vind maar eens een volle C-Klasse. Het voordeel van de ATS is zijn motor, dat is namelijk altijd een 2.0T met 276 pk. Het chassis is uitermate puik, mede geholpen door het standaard aanwezige sperdifferentieel. Op een BMW 3 Serie was die optie niet mogelijk, maar op een Cadillac is het standaard

Mercedes-Benz C350 AMG-Line (W204)

€ 18.250

2012

115.000 km

Je kan twee kanten op als je een C-Klasse wilt. Je kunt een nieuwer type kopen, de eerste C350e’s vallen namelijk in het budget. Let wel even op de prijzen, want ondanks dat de verkoopsites gericht zijn op consumenten wordt je misleid met 21% aan BTW die er later overheen komt. Daarom lekker laten gaan en een fijne C350 scoren. De W204 is namelijk een gouden generatie geweest van de C-Klasse. Zeker met de ‘350’-motor. Geen astmatische vierpitter, maar een ware Hubraum-motor.

Een 3.5 liter V6 die zonder turbo’s er meer dan 300 pk uitperst. Qua wegligging en stuurgedrag een uitstekende match voor de BMW 3 Series. Sterker nog, zeker met een AMG-sportpakket rijdt zo’n Benz uit de kunst. Het enige nadeel is dat ze bijzonder lastig te vinden zijn. We kwamen er eentje tegen, de meeste zijn C250’s met een 1.8 motortje. Check hier het Mercedes C-Klasse W204 aankoopadvies.

YOLO: Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDm Aut. (952)

€ 19.950

125.000 km

2016

Tsja, een eenvoudige diesel Yolo. Je kunt ook kiezen voor een diesel-Giulia. Die zijn namelijk wel verkrijgbaar voor minder dan 20.000 euro. Heel veel keuze is er niet echt, maar er zitten genoeg ‘Business Super’-uitvoeringen tussen met mooi leer, leuke wielen en redelijke infotainment. Alle 2.2 diesels zijn identiek, dus je kan de zwakste oppikken en die bij een gerenommeerde specialist laten opwaarderen. Dan ga je ineens van 136 pk naar 240 pk. Meer dan voldoende lijkt ons. Let er dan wel op dat je gaat voor een automaat, want die kunnen aanzienlijk meer koppel verwerken dan de handbak.

Ondanks dat een handbak ‘puristisch’ klinkt, is het niet de fijnste transmissie. De bediening is wat hakerig. Zo’n achttraps automaat past veel beter bij het dieselkarakter en is écht bijzonder goed. Qua rijden staat de Giulia op behoorlijk eenzame hoogte. De Alfa rijdt een beetje zoals BMW het belooft in de folder: scherp, fijne balans erg stabiel. Dit alles zonder dat het oncomfortabel wordt. Andere yolo-tip: importeer er eentje uit Italië. Met een trailer, envelop en een woordenschat die zich beperkt tot culinaire onderwerpen, kan er natuurlijk niets mis gaan.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!