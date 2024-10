Audi Q6 Sportback e-tron: Macan met aflopende daklijn

De elektrische Audi Q6 is er nu ook als Sportback e-tron met een aflopende daklijn.

Ik vergeef het je als je door het aanbod (elektrische) premium SUV’s het bos niet meer kunt zien. Een makkelijke weggever voor de gloednieuwe elektrische Audi Q6 Sportback e-tron is het feit dat deze EV op het PPE-platform staat. Je weet wel, het nieuwe platform waar ook de nieuwe Porsche Macan zijn genen mee deelt. Eerder was er al de Q6 e-tron en nu is daar een nieuwe variant op gekomen.

Tegenwoordig is je SUV-familie niet compleet als je geen ‘gewone’ variant én een coupe-achtige variant in het gamma hebt. Zo ook met de Audi Q6 e-tron, nu de Sportback is geïntroduceerd. De volledig elektrische auto beleeft zijn debuut op de autoshow van Parijs.

Ruimte

De aflopende daklijn is goed voor de aero, waardoor Audi de Cw-waarde op 0,26 heeft weten te krijgen. De maximale actieradius bedraagt dan ook 656 kilometer. Ondanks het design is het nog steeds ruim zat achterin. De Audi is goed voor 511 liter bagageruimte of 1.373 liter met de achterbank neergeklapt. Ja, een wasmachine past wat lastiger. Maar kom op, hoevaak verhuis jij wasmachines? Kratjes bier passen nog genoeg.

Aandrijflijn

De elektrische Audi met quattro tot 2.400 kg trekken, de niet-quattro varianten maximaal 2.000 kg. Het model komt in eerste instantie verkrijgbaar met een 83 kWh accupakket. Instapper is de achterwielaangedreven Q6 Sportback e-tron met 252 pk. Deze instapper sprint in zeven seconden naar de honderd. De range bedraagt 535 kilometer

Daarboven zit de Sportback e-tron performance met een grotere 100 kWh accu. Deze variant is goed voor 306 pk en sprint in 6,6 sec naar de honderd. Deze variant komt tevens het verste met een range van 656 kilometer.

Dan is er nog de krachtige Sportback e-tron quattro met 387 pk. Sprint in 5,9 tel naar de 100 en komt 636 kilometer ver. Was dat het? Nee, Audi introduceert ook de SQ6 Sportback e-tron. Met 607 kilometer heb je minder range, maar maar met 489 pk mag deze als enige 230 km/u. De overige modellen zijn begrensd op 210 km/u. 0-100 km/u doet de SQ6 in 4,3 seconden met Launch Control.

Snel snelladen

Het mooie van het PPE-platform is dat deze gebruik maakt van een 800-voltsysteem. De Audi Q6 Sportback e-tron kan tot 270 kW laden als je de 100 kWh batterij hebt. De kleinere 83 kWh heeft een max van 225 kW. In de praktijk belooft Audi 265 kilometer range in 10 minuten snelladen. De batterij is van 10 tot 80 procent te laden in 22 minuten tijd.

Marktintroductie

De nieuwe Audi Q6 Sportback e-tron komt in maart 2025 in Nederland op de markt. Prijzen en meer informatie worden in een later stadium bekendgemaakt. De elektrische SUV is de komende week te bewonderen in Parijs. Om je een indicatie te geven: de gewone Q6 e-tron begint bij 77.950 euro. Verwacht een prijskaartje van om en nabij de 80 mille.