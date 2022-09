Formule 1 gooit prijzen toegangskaarten enorm omhoog

Althans, dat lijkt het plan te zijn van de Formule 1. Nóg duurdere toegangskaarten dus.

Formule 1 is nooit echt een goedkope sport geweest. Niet om te beoefenen (gaan er daarom maar zo weinig kinderen op Formule 1?) en ook niet om te bezoeken. Voor een kaartje ben je makkelijk een paar honderd euro kwijt. Als je voor een weekendticket gaat lopen de prijzen helemaal hoog op.

Dure toegangskaarten had je altijd al als je de GP van Monaco wilde bezoeken. Maar het lijkt erop dat -mits de race überhaupt doorgaat- de prijzen om de Formule 1 in het echt te zien helemaal door het dak gaan.

Toegangskaarten Formule 1 zijn duuuur!!!

Racingnews365.nl heeft namelijk een concept ingezien waarin staat beschreven hoe duur de kaartjes worden als de race in Monaco inderdaad doorgaat. En daar word je op z’n zachtst gezegd niet vrolijk van. De goedkoopste weekendkaart gaat namelijk 700 euro kosten.

Daarvoor krijg je ook nog eens een belabberde plek, je zit dan helemaal aan het begin van het ‘lange’ rechte stuk en ziet precies helemaal niks. Wil je bij het Casino zitten, op de beste plek dus, dan kosten je toegangskaarten 1400 euro per stuk voor een weekendje.

Wil je dan voor een Zilver arrangement gaan om de kosten wat te drukken, dan heb ik slecht nieuws voor je; die mogelijkheid is geschrapt. Het is alleen goud wat er blinkt in Monaco, dat geldt dus ook voor de Formule 1 arrangementen.

Misschien gaat de Monaco GP helemaal niet door

Maar goed, dit hele bericht en het eerder genoemde concept is een beetje koffiedik kijken; het is namelijk helemaal nog niet zeker of er in 2023 wel wordt geracet in Monaco. Een aantal circuits wordt van de kalender gehaald en Monaco is 1 van de kanshebbers daarvoor.

Of dat erg is, is een andere vraag. Qua race is er eigenlijk al jaren niks meer aan. Het leukste was om het stadsstaatje te bezoeken tijdens een GP-weekend, maar dat is dankzij deze belachelijke prijzen nu ook een ander verhaal.

We gaan het allemaal wel merken.