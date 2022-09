Vergeet de XV, dit is de gloednieuwe Subaru Crosstrek

De Subaru XV heeft een nieuwe naam en een nieuw gezicht. Maar of dat de auto gaat redden…?

Je zou het soms bijna vergeten, maar Subaru bestaat ook nog. En ze zijn ook nog steeds actief in Nederland. Ze spelen alleen niet echt een rol van betekenis. Blijkbaar is de doelgroep voor auto’s met viercilinder boxermotoren en vierwielaandrijving niet heel groot.

Eigenlijk zou Subaru het juist goed moeten doen, want ze verkopen alleen nog maar auto’s die hoog op hun pootjes staan. In plaats van de Impreza is er bijvoorbeeld de XV, wat een cross-over-versie is van de Impreza. Dat is dus een cross-over in een razend populair segment. Toch verkocht Subaru vorig jaar maar 46 stuks van de XV.

Het wordt dus hoog tijd voor een opvolger die de verkopen een boost kan geven. Die is er nu, in de vorm van de Subaru Crosstrek. Voor Europa is dit een naamswijziging, maar voor de Amerikaanse markt niet. Daar ging de XV namelijk altijd al door het leven als Crosstrek. Blijkbaar vond Subaru XV toch een beetje een saaie naam, dus nu heet de auto gewoon overal Crosstrek.

Subaru spreekt van een “all new” model, maar de Crosstrek lijkt van de zijkant nog verdacht veel op de uitgaande XV. De wijzingen zitten ‘m vooral in de voor- en achterkant. De neus is heel uitgesproken, met een opvallende grille en dito koplampen. Aan de achterkant zien we flitsende nieuwe achterlichten.

Subaru spreekt vooralsnog maar van één aandrijflijn. Dat is nog steeds een 2.0 viercilinder boxer, met mild hybrid ondersteuning. De huidige XV is daarnaast ook leverbaar met een 1.6, maar die volgt wellicht later nog.

Het dashboard van de Subaru Crosstrek is volledig nieuw. Wat vooral in het oog springt is het grote verticale scherm á la Tesla. Dit kennen we al uit andere recente Subaru’s, dus een verrassing is het niet.

De nieuwe Crosstrek wordt eerst geïntroduceerd voor de Japanse markt, vandaar dat je het stuur aan de verkeerde kant ziet. Het gaat nog wel even duren voordat we deze auto op de Europese markt gaan zien. De Japanse marktintroductie is ook pas op z’n vroegst volgend jaar.