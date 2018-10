Audi Q3 (2011 – 2018) – occasion video & aankoopadvies

De nieuwe Audi Q3 is net uit. Tijd om het uitgaande model eens onder de loep te nemen als occasion.

Iedereen vroeg zich af “Wat moet een merk als Audi met een compacte crossover?” toen de Q3 op de markt kwam. Nu vraagt iedereen zich af waarom er nog merken zijn die geen compacte crossovers verkopen. Het zijn misschien niet de spannendste auto’s op de markt, ze zijn wel mateloos populair en zorgen voor verkooprecords bij de fabrikanten die ze wél in hun line-up hebben. Zo ook de Audi Q3. Nu de tweede generatie in de showrooms verschijnt leek het ons de hoogste tijd om de vorige eens in een aankoopadvies te behandelen. De Q3 lijkt misschien een behoorlijk grote SUV, maar is stiekem ongeveer zo groot als een A3 Sportback. Maar dan wel met een hogere zitpositie. De Q3 werd geleverd met Audi’s befaamde Quattro-aandrijving, maar ook voorwielaandrijvers zaten gewoon in het gamma.

Aanbod op Autotrack

Op Autotrack.nl staan 275 Audi Q3’s te koop, variërend in prijs van 15.000 tot 52.000 euro.

Pluspunten

Veilig

Hoge zitpositie

Fraai interieur

Aandachtspunten

Motorisch

De zeventraps DSG’s blijven een aandachtspunt, met name bij de vroege bouwjaren. De bakken moeten zonder aarzeling en soepel schakelen. Met name stadsverkeer en fileverkeer moeten goed verlopen.

De pookknop van de automaten gaat soms vastzitten.

Een aantal dieselmotoren vallen onder het Dieselgate-schandaal en moeten dus geüpdate zijn. Er zijn online wat mensen die klagen over minder vermogen en slechtere verbruikscijfers. Helaas is het moeilijk te controleren of dat aan de updates ligt of aan andere omstandigheden.

Zowel de 1.4 als de 2.0 TFSI wil nog wel eens olie lusten, al is dit bij nieuwere modeljaren als het goed is een stuk minder heftig dan in het verleden. Oplossing is bij de 2.0 te vinden in de vorm van een nieuw stel zuigerveren, maar dat is uiteraard een prijzige reparatie.

Onderstel

De remschijven zijn gevoelig voor roest en moeten daardoor soms vervangen worden als de problemen te heftig worden. Lijkt gekoppeld te zijn aan een intolerantie voor strooizout.

De Q3 is een comfortabele auto, maar de grootste maat wielen in combinatie met het sportonderstel kan voor sommige mensen wat te hard zijn.

Exterieur

Er zijn wat klachten over Q3’s met grootlichtassistent, waarbij het grootlicht niet uit gaat in de bebouwde kom. Ook ervaren deze mensen dat tegenliggers vaak naar ze seinen omdat ze verblind worden.

De spatbordranden raken soms los, check even of ze goed vast zitten.

Interieur

De ontwasemstand van de voorruit is niet van het beste soort. Geduld of een zeem in de auto meenemen dus.

