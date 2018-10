Officieel: Ocon eruit bij Force India, Perez blijft

Wie had dat nu verwacht?

Het is een flinke open deur, maar Force India heeft zojuist aangekondigd dat Sergio Perez ook de komende jaren nog mag blijven bij het team. De Mexicaan is al sinds 2014 aan het team verbonden en heeft ze dit jaar zelfs uit de brand geholpen toen het zich in een ernstige financiële crisis bevond. Nu alle financiën weer op orde zijn gebracht door het Lawrence Stroll-consortium en de deals met de sponsors van Perez rond zijn, bedanken ze hem met een stoeltje.

Het is niet precies duidelijk voor hoeveel jaar de Mexicaan heeft bijgetekend, maar de kans is groot dat hij nog wel een aantal jaren bij Force India zal rijden. Inmiddels is Perez bezig met zijn vijfde jaar bij het team. In deze tijd heeft hij het team vijf fantastische podiumfinishes bezorgd, waarvan de meest recente dit jaar in Azerbeidzjan.

De ervaren Mexicaan, die na een stint bij Sauber en McLaren terechtkwam bij Force India, zal naar verwachting zijn vaardigheden moeten door gaan geven aan Williams-coureur (en zoon van Force India-eigenaar) Lance Stroll. Hiermee lijkt Esteban Ocon geen kans meer te hebben op een zitje. De Fransman had tot voor kort zich op een plaats bij Williams, maar sinds dit team in zee is gegaan met George Russell, lijkt ook die deur te zijn gesloten.