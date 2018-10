Dit is hoe Hamilton komend weekend kampioen kan worden

Een duidelijk overzicht van de stand van zaken.

Hamilton is zeker niet de meest geliefde coureur op de huidige grid, zijn prestaties zijn momenteel ongeëvenaard. De Brit behoort met zijn 33 jaar misschien tot de oudste rijders van de Formule 1, zijn leeftijd weerhoudt hem er niet van iedereen te overschaduwen. Dit jaar heeft hij bewezen dat hij zijn indrukwekkende cv niet simpelweg aan zijn auto heeft te danken.

Voordat het seizoen was begonnen, hoopten we dat Ferrari het vuur nu eindelijk eens écht aan de schenen van concullega’s Mercedes kon leggen. Een behoorlijke tijd leek Sebastian Vettel de strijd met Lewis Hamilton tot het einde van het seizoen te kunnen gaan voeren, maar sinds de Grand Prix in zijn thuisland is de viervoudig Duitse wereldkampioen van het ene in het andere drama gevallen; zowel door eigen toedoen als puur ongeluk.

Terwijl Sebastian Vettel nog altijd de uitweg probeert te van de neerwaartse spiraal waarin hij zich bevindt, heeft Lewis Hamilton diezelfde periode juist gebruikt om zichzelf te katapulteren naar een onoverwinnelijk niveau. Zodoende bevindt hij zich plotseling in de benijdenswaardige positie waar hij dit weekend het kampioenschap naar zich toe kan trekken.

In aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten heeft een gebruiker op Reddit een zeer net schema gemaakt, waarin precies te zien is hoe Lewis Hamilton zichzelf dit weekend tot vijfvoudig kampioen kan kronen en Juan Manuel Fangio evenaart. Of, als we kijken vanuit het oogpunt van Sebastian Vettel, wat de Ferrari-coureur moet doen om het vermoedelijke onvermijdelijke scenario uit te stellen.

Voor Vettel is het vrij simpel: hij moet gewoon winnen. Wanneer hij dit niet voor elkaar weet te krijgen, dan wordt het lastig voor hem. Met een tweede plaats houdt hij zicht op de titel, maar wint Hamilton en wordt hij derde, dan is het klaar. Hieronder schrijven we hem uit, voor de duidelijkheid.

– Hamilton finisht P1, Vettel moet P2 worden.

– Hamilton finisht P2, Vettel mag P4 worden.

– Hamilton finisht P3, Vettel mag P6 worden.

– Hamilton finisht P4, Vettel mag P7 worden.

– Hamilton finisht P5, Vettel mag P8 worden.

– Hamilton finisht P6, een puntenfinish voldoet voor Vettel.

Wordt Hamilton zevende of lager, dan kan Vettel zelfs uitvallen. Natuurlijk zal dit zijn titelkansen niet helpen, maar het wordt hem in dit geval niet fataal.

Overigens, wanneer Hamilton dit weekend de Grand Prix wint, evenaart hij een langstaand record van Ayrton Senna. De Braziliaan won van 1989 tot en met 1993 de Grand Prix van Monaco en is daarmee de enige F1-coureur die vijf jaar op rij dezelfde wedstrijd heeft gewonnen. Hamilton heeft de Amerikaanse GP de afgelopen vier jaar op zijn naam gezet.