Audi’s dieselboete (800 miljoen) treft ook A6 van politie

Lekker bezig!

Vanochtend heeft Audi eindelijk haar schuld en verantwoordelijkheid bekend in het emissieschandaal van de Volkswagen Group en vangt zodoende een flinke boete. De Duitse autoriteiten gaven Volkswagen eerder een boete van 1 miljard euro en nu krijgt Audi, die evengoed aan de dieselfraude is verbonden, een boete van liefst 800 miljoen euro. Audi betaalt de boete o.a. voor de nieuwe politieauto’s, die de desbetreffende motoren in het vooronder hebben liggen.

Hoewel de boete dusdanig hoog is, heeft Audi voor het overtreden van de wet slechts een prent gekregen van 5 miljoen euro. Daaroverheen heeft de Duitse overheid nog een extra overtreding kunnen plaatsen. Wanneer de autoriteiten het economische voordeel dat Audi hiermee heeft gehad weghalen, dan komt er nog eens 795 miljoen euro bovenop.

Audi heeft deze boete in het specifiek gekregen voor het sjoemelen met dieselmotoren die niet aan de emissienormen voldeden. Het gaat om de V6- en V8-dieselmotoren met typenummer EA 288 (Verenigde Staten en Canada) en EA 189 (wereldwijd), die tussen 2004 en 2018 op de markt zijn gebracht met software om de resultaten van emissietesten te manipuleren.

Tot deze dieselmotoren behoort ook de 3.0 TDI-motor die momenteel in de Audi A6 (rijtest) van de politie ligt. In plaats van te wachten op de – op dat moment al onthulde – A6 (rijtest) van de nieuwe generatie, kocht de Nederlandse politie in totaal 90 exemplaren van het oude model. De drieliter dieselmotor in de A6 (C7) produceert 272 pk en heeft een begrensde topsnelheid van 250 km/u.

Beeld: Politie Audi A6, via @458ferrari