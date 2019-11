Zo veel ben je kwijt voor de nieuwe Ford Puma

Hoe duur is de kekke crossover van Ford?

Ford is hun hele gamma aan het moderniseren. Het begon met de Fiesta in 2017, maar twee jaar later is het gros van het gamma compleet vernieuwd. Ook de Kuga en Focus bijvoorbeeld. Een segment waarin Ford juist hard vernieuwing nodig had, werd schijnbaar overgeslagen. Namelijk een B-segment SUV. Zo’n Fiesta scoort nog steeds wel, maar vooral een opgehoogde Fiesta zal het in deze tijd goed doen.

Ford heeft hiervoor de EcoSport. Begrijp ons niet verkeerd, het is geen slechte auto, helemaal niet omdat hij wel af en toe bijgepunt (vooral het nieuwe interieur valt in toon bij de nieuwe Fords en is goed up to date) werd én niet de duurste is. Maar het blijft een verouderde basis, met als grootste voorbeeld een achterdeur in plaats van achterklep, waar eerst een reservewiel zat. Desalniettemin krijgt de EcoSport een broertje: de Puma. Een auto die van de grond af aan is ontworpen op nieuwe techniek.

Leuk, maar het lijkt erop dat Ford ook qua prijs onderscheid wil maken tussen de EcoSport en de Puma. De Puma is namelijk te bestellen vanaf 26.900 euro. Dan krijg je de Titanium, een ‘basismodel’. Een stapje erboven zit de ST-Line, de ‘sportieve’ versie vanaf 28.050 euro. Van beide modellen is er ook een zogenaamde X-versie, die ietsje duurder en completer is voor beide modellen. De Titanium X kost 29.000 euro en de ST-Line X passeert de 30.000 euro-grens met zijn 30.150 euro.

Voor dat geld krijg je altijd een 1.0 EcoBoost met Mild Hybrid-techniek. Die levert 125 pk of 155 pk. Dat drijft de prijs ook weer een beetje op, maar alsnog is de Puma één van de prijzigere opties in zijn segment.

Concurrentie

En als we het daar dan toch over hebben: de concurrentie. We kaartten de Puma al aan bij het prijzenvergelijk van de Peugeot 2008. De benzineversie van die auto is één van de concurrenten van de Puma. Verder zijn de belangrijkste concurrenten van de Ford Puma de Renault Captur (prijzen nog niet bekend), Volkswagen T-Cross, Nissan Juke, Honda HR-V en Toyota C-HR. Uiteraard zit het dichtbevolkte B-segment vol met gelijkwaardige auto’s, maar we pakken even die van vergelijkbare merken of die ook ietsje duurder uitvallen. Overzicht hieronder:

Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost (125 pk) – 26.900 euro,

Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech (100 pk) – 25.670 euro,

Volkswagen T-Cross Life 1.0 TSI (115 pk) – 25.970 euro,

Nissan Juke N-Connecta DIG-T 117 (117 pk) – 26.990 euro*,

Honda HR-V Comfort 1.5 I-VTEC (130 pk) – 28.900 euro,

Toyota C-HR Active 1.2 (116 pk) – 28.295 euro.

(*Vanafprijs 23.990 euro, qua uitrusting zit het derde trimniveau N-Connecta dichter bij de Puma qua prijs)

We zien in dit vergelijk dat de Puma wel bij de bovenste helft hoort, het zijn enkel de Japanners die er nog boven zitten vanwege hun krachtige motoren (Honda) of flinke standaarduitrusting (Toyota). Wel is de Puma op de HR-V na de krachtigste en de enige met een hybridemotor. Je kunt de Puma nu bestellen: rond februari 2020 verwacht Ford de eerste Puma’s hier binnen te halen.