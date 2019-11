Nederlandse prijs vernieuwde Audi RS4 bekend

Spoiler alert: hij is duur.

De Audi RS4 is voor velen de ideale daily driver. De auto biedt alles wat je je maar kan wensen. Omdat het een stationwagon is, is ‘ie relatief praktisch. De ruimte is in principe prima (mits je kinderen niet al te groot zijn).

De technische aspecten zijn in principe om van te smullen. De RS4 is (net als bij zijn overgrootvader) voorzien van wat Porsche genen: de 2.9 V6 Biturbo is in Zuffenhausen ontwikkeld. De huidige generatie RS4 (B9) is onlangs voorzien van een facelift, nu zijn de Nederlandse prijzen daarvan bekend.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. De nieuwe Audi RS4 Avant moet 127.260 euro kosten. Dat is een flink bedrag. Natuurlijk krijg je veel waar voor je geld, want 450 pk en 600 Nm zijn prima waarden. De prestaties zijn ongewijzigd: van 0-100 km/u sprinten duurt 4,1 seconden en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Het probleem is dat er in principe niet veel veranderd is aan de Audi RS4, maar dat de nieuwe aanzienlijk duurder is. Voorheen koste de RS4 Avant namelijk 119.095 euro. De RS4 ziet er iets heftiger uit en heeft een nieuw MMI-systeem, alhoewel de meeste euro’s naar de fiscus zullen gaan.

Uiteraard nemen we ook even een kijkje bij de concurrenten:

Mercedes-AMG C63 Estate (S205)

De Audi RS4 heeft eigenlijk maar één echte concurrent. De basisprijs van de Audi RS4 komt nu ernstig dichtbij de Mercedes-AMG C63 Estate. In principe is dit een directe concurrent, maar er zijn wel een paar flinke verschillen in hardware. De Mercedes heeft een achtcilinder motor met 476 pk en 650 Nm. Meer vermogen, meer cilinders en meer koppel. Desondanks valt de meerprijs mee: Mercedes wil er graag 128.514 euro voor ontvangen. De topsnelheid van de AMG is gelijk aan de RS4, de 0-100 km/u sprint duurt iets langer: 4,2 seconden, ondanks het feit dat de Mercedes 15 kilogram lichter is. Dat komt natuurlijk door het ontbreken van vierwielaandrijving, boven de 100 km/u zal de Mercedes waarschijnlijk iets sneller zijn.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (949)

Kijken we naar eventuele alternatieven, dan lijkt de BMW M4 een logisch alternatief. Het is immers de absolute vedette in zijn klasse*. De M4 is er echter alleen als coupé, de M3 is al een tijdje uit productie. Qua functionaliteit en concept is de Alfa Romeo Stelvio een waardig alternatief. Ook relatief praktisch, rijdt voor een crossover behoorlijk als ‘een auto’ en heeft ook een 2.9 V6 met twee turbo’s met sportwagen-genen. Ditmaal niet van Porsche, maar van Ferrari. Qua gewicht maakt het niet veel uit: de Stelvio Quadrifoglio weegt exact hetzelfde als een Audi RS4 Avant. Daardoor én dankzij het feit dat de 2.9 van Ferrari 510 pk levert, knalt de Stelvio Q in 3,8 seconden naar de 100 km/u. Al deze Italiaanse branie op vier wielen kost 135.450 euro.

*mening van @jaapiyo na drie Smirnoff Ice.