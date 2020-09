Audi Q5L Sportback lost zelf veroorzaakt probleem op - Autoblog.nl

Met de Audi Q5L Sportback kun je weer lekker op pad met lange kinderen.

Soms lijkt het alsof fabrikanten gewoon wat proberen. Combineer het ene platform met een ander koetswerktype en kijk of het werkt. De Volvo S60 Cross Country faalde jammerlijk, maar de BMW X6 was een zelfde soort gok en dat pakte briljant uit.

In dat licht kunnen we de nieuwste telg van Audi zien. Het gaat namelijk om de Audi Q5L Sportback. Zoals de naam doet vermoeden is dit in principe een Audi Q5 Sportback, maar dan wat langer. De gewone Q5 Sportback werd twee hele dagen geleden geïntroduceerd. Collega @RubenPriest praat je bij over alle ins en outs van deze belangrijke auto. Bewegende beelden kun je hier boven volgen.

Audi Q5L Sportback

Terug naar de Audi Q5L Sportback, want de komst van deze auto is geen toeval. De auto wordt namelijk onthuld op de Beijing Motor Show 2020. In China is het een teken van welvaart om gereden te worden en veel beenruimte te hebben, ongeacht of je groot van stuk bent (wat vaak niet het geval is).

Afmetingen

De Audi Q5L Sportback is gebaseerd op de huidige Sportback. De wielbasis meet nu 2,908 millimeter. Dat is 89 millimeter meer dan de Q5 Sportback die wij in Nederland gaan krijgen. Ook de lengte nam dus iets toe: het apparaat is 4,778 millimeter lang. De breedte is 1,892 millimeter en de hoogte bedraagt 1,666 millimeter.

Motoren Audi Q5L Sportback

Er komen twee motoren beschikbaar voor de lange sportieve crossover: een 40 TFSI en 45 TFSI. Beide zijn voorzien van een 2-liter viercilinder. De ’40’ heeft 187 pk, de ’45’ moet 220 pk mobiliseren.

De Q5L Sportback wordt gebouwd in Changchun, bij de FAW-Volkswagen fabriek. De Q5L komt helaas of gelukkig (doorhalen wat niet van toepassing is) niet naar Nederland.