Superluxe Volkswagen limo gefacelift - Autoblog.nl

De superluxe Volkswagen limo heeft even een opfrisbeurt gekregen.

Grote superluxe Volkswagen limo’s lijken altijd een vrij lastig verhaal te zijn. 18 jaar geleden probeerde Volkswagen voet aan de grond te krijgen met de Phaeton. Het was een prestige-strijd tussen Duitse automerken. Mercedes-Benz had de A-Klasse gelanceerd in het C-segment (waar de Golf regeerde) en als reactie daarop kwam Volkswagen met een S-Klasse concurrent. Daarbij kunnen we twee dingen concluderen.

Badge upgraden

Ten eerste: een dure badge kun je makkelijker downgraden dan een middenklasse-badge upgraden. Ten tweede: Volkswagen was te eigenwijs en te ambitieus. De Phaeton (afbeelding boven) is een meesterwerk, maar sloeg een compleet segment over. Tussen de Passat en Phaeton zat immers niets. Had Volkswagen dat niet beter anders kunnen doen?



Volkswagen Phideon

Uiteindelijk heeft Volkswagen dat dus wel gedaan met de Phideon. De Phideon is een superluxe Volkswagen limo, maar dan een klasse lager dan de Phaeton. Zoals je in bovenstaande reclame kunt zien, vond George Clooney de auto erg gaaf. Het schijnt een grappige commercial te zijn, maar ik snap de clou niet.

Facelift

Vandaar kreeg de Phaeton alleen in China wél een opvolger, de Phideon dus. En het is de Phideon die vernieuwd is. Volkswagen is kennelijk erg in zijn nopjes met de Phideon, want de auto is subtiel aangepakt ten opzichte van de oude Phideon (gallery boven, de grijze auto).

De grille, koplampen en achterlichten zijn vernieuwd. Ook zijn de bumpers een stuk dikker dan voorheen. Dat is geen overbodige luxe, wan het uitgaande model was wel erg bescheiden en ingetogen. Maar in grote lijnen is het ontwerp gelijk gebleven.

MLB-platform

De auto staat nog altijd op het MLB-platform, net als diverse Audi’s. De Phideon heeft zijn motor dan ook vóór de vooras. Inderdaad, net zoals bij een Audi A6. De Phideon vertoont vrij veel gelijkenissen met de A6 van de C7-generatie.

In het interieur zijn de verschillen wat subtieler. Er is een nieuw scherm en er is het een en ander strakgetrokken. Nog altijd ligt de nadruk bij de achterpassagiers, met het koelkastje in het middel als pièce de résistance.

Motoren

Ten slotte de motoren. De Phideon was aanvankelijk leverbaar met een 3.0 V6, maar deze werd na het eerste jaar al geschrapt, vanwege ongunstige belastingregels in China. Vorig jaar lanceerde Volkswagen nog een GTE-variant, maar daar die was zeldzaam impopulair.

De enige motor die is overgebleven is de 2.0 TSI viercilinder (EA888) met 224 pk. Deze is gekoppeld aan een zeventraps DSG automaat met dubbele koppeling en drijft enkel de voorwielen aan.

Beschikbaarheid superluxe VW limo

Of de auto in China een lang leven beschoren is, valt nog te bezien. Volkswagen heeft er vorig jaar (2019) slechts 14.000 van weten te slijten. De gefacelift Volkswagen Phideon staat volgende maand bij de betere Volkswagen showroom in China te shinen.