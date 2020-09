Instap prijs Mercedes S-Klasse verklapt - Autoblog.nl

De prijs van de goedkoopste Mercedes S-Klasse is alsnog vrij hoog. Maar hey, daar krijg je wel wat voor terug!

Het is de middag van de luxe limousines. Zo hadden we net de prijzen van de Rolls-Royce, nu kunnen we vertellen wat je mee moet nemen voor de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse.

Nederlandse prijs S-Klasse

Althans, we weten wat je minimaal mee moet nemen voor zo’n gave S-Klasse. Minimaal kost de auto namelijk 130.682,08 euro. Voor dat geld krijg je hoogstwaarschijnlijk de S450. Deze heeft een 3-liter zes-in-lijn onder de fraaie motorkap. De motor is goed voor een maximum vermogen van 340 pk en een maximum draaimoment van 450 Nm. De motor wordt geassisteerd door een 48V generator. Meer motoren zullen volgen, uiteraard.

Hoogstwaarschijnlijk

Qua prestaties hoef je je geen zorgen te maken: zelfs de instapper van de S-klasse range is al voorzien van elektronische snelheidsbegrenzing op 250 km/u. We zeggen overigens ‘hoogstwaarschijnlijk’, want Mercedes heeft alleen de instapprijs verklapt, maar zegt niet wat je ervoor terugkrijgt. Aangezien de instap-benzinemotor aanzienlijk goedkoper was dan de diesel bij de vorige generatie, gaan we gemakshalve uit van de S450 benzine.

Nederlandse prijs S-Klasse Lang

Dan hebben we nog een tweede prijs en dat is de van de verlengde S-Klasse. Deze heeft een iets langere wielbasis. Deze komt geheel ten goede aan de achterpassagiers. De korte S-Klasse is voor als je zelf wilt gaan rijden, de lange voor als je een chauffeur hebt. De prijs van de Mercedes-Benz S-Klasse lang is 135.119,72 euro. Ook hier heb je hoogstwaarschijnlijk de zescilinder benzine versie tot je beschikking.

Prijziger

In vergelijking met de vorige S-Klasse, is het nieuwe type behoorlijk wat prijziger geworden. De vorige S450 koste namelijk 121.410 euro en de uitgaande S450 Lang kostte 128.912. De motoren zijn verregaand identiek, wel zullen er ongetwijfeld verschillen zijn qua uitrusting. Daarbij, die paar duizend euro zijn geen probleem voor de succesvolle CEO die in het nieuwste van het nieuwste wil rijden.

Prijzen concurrentie S-klasse

Dan doen we ook even een rondje langs de concurrentie, om te zien hoe de instapprijzen zich verhouden tot elkaar.

BMW 7 Serie

Als we het hebben over een limousine met een zescilinder lijn-motor, dan is de BMW 7 Serie die meest directe concurrent. De 740i komt op papier behoorlijk overeen met de S-Klasse. Wel is de 7 Serie wat ouder. Daar waar de S-Klasse vrij ingetogen is, heb je bij de 7 Serie een forse neus. De 740i kost 116.834 euro. De BMW 7 Serie is er ook met lange wielbasis, de 740iL. Deze kost 122.643.

Audi A8

Bij Audi is de vergelijking iets minder makkelijk om te maken. Er is namelijk geen reguliere zescilinder meer. De A8 55 TFSI is van de Nederlandse prijslijsten geschrapt. In plaats daarvan krijg je automatische de A8 60 TFSI e. Dit is een plug-in hybride. De korte versie kost 113.490 euro, de lange variant moet 116.690 euro opbrengen.

Lexus LS

Ook Lexus doet enkel aan hybrides in Ierland. De Lexus LS500h heeft een 3-liter V6 met elektrische assistentie. In tegenstelling tot de A8 is de Lexus geen plug-in. De LS500h is leverbaar vanaf 118.495 euro.