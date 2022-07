Tweede generatie Volkswagen Phaeton: dit is hem!

Dat is een verrassing, er is dus TOCH een tweede generatie Volkswagen Phaeton!

De Volkswagen Phaeton is net als de Honda NSX, Audi A2 en Alfa Romeo Giulia een zwaar onderschatte auto. Zo’n wagen waarvan we nu zeggen hoe briljant ‘ie was. Toen die in de showrooms stond, kwamen we niet verder dan flauwe ‘grote Passat‘-grappen. Het is eigenlijk een Bescheiden Bentley in plaats van een opgepompte Bora.

Omdat de badge heel erg belangrijk is in het luxe-segment, was de Phaeton geen extreem succes. Althans, qua verkoopaantallen. De Phaeton heeft wel degelijk geholpen om Volkswagen als merk nét even iets hoger te kunnen positioneren. Maar een opvolger, nee, dat zat er niet in. Sterker nog, bepaalde uitvoeringen van de Phaeton (zoals de R60) werden voortijdig keihard gecanceld.

Tweede generatie Volkswagen Phaeton

Maar wat blijkt, Volkswagen had dus wél gewoon een een opvolger gemaakt. Dat verklapt Volkswagen zelf! Deze heette de ‘D2’. De Phaeton heette als concept de ‘D1’, dus dat is geen onlogische keuze. De auto staat op het MLB-platform en was dus stiekem wederom geen Volkswagen, maar een Audi.

De tweede generatie Volkswagen Phaeton is 5,06 meter lang, 1,90 meter breed en 1,45 meter hoog. Wat dat betreft komt het behoorlijk overeen met de Audi A8 (D3) die ook op het MLB-platform staat.

Interieur

Bijzonder is het interieur. Dat ziet er namelijk bijzonder hoogwaardig uit. Dat was natuurlijk bij de eerste generatie Phaeton ook het geval. Niet alleen ziet het er hoogwaardig en fraai uit, maar ook modern.

De grote schermen komen gek genoeg nog niet verouderd over, terwijl dit al een heel erg oude concept is. Die schermen zijn gewoon een bitmapje, waarschijnlijk. Volgens de snelheidsmeter gaat de -duidelijk stilstaande auto – 155 km/u.

Enfin, het is en zal een concept blijven. De Phaeton is in China min of meer opgevolgd door de Phideon, alhoewel die auto meer van het Audi A6-formaat is. Wat ons betreft had de Phaeton D2 Concept gewoon een productiemodel mogen worden. Niemand die ‘m verder gekocht had, maar ja. Dat is het lot nu eenmaal met echt gave auto’s.

Meer lezen? Dit zijn 13 zeer coole en onbekende limo’s!