Audi Q6 is gelekt (en gigantisch)

De Q6 het kleine broertje van de Audi Q7 en de Q8? Niks daarvan, de Audi Q6 is een enorm bakbeest.

Het begon allemaal met de Q7, maar inmiddels zijn er bijna meer Audi-modellen met een Q dan met een A. Anno 2022 hebben we een Q2, een Q3, een Q4, een Q5, een Q7 en een Q8. Welke ontbreekt er nog in de rijtje? Precies, een Q6. En een Q1, maar die gaat er niet komen.

Volgens de wetten van de logica zou de Q6 qua formaat tussen de Q5 en de Q7 in moeten zitten. Er zijn nu echter foto’s gelekt van de Audi Q6 en die ziet er verdacht groot uit. We zouden zweren dat ‘ie groter is dan een Q7.

Dat blijkt ook het geval te zijn: de Audi Q6 die je hier ziet is 5,099 meter lang, terwijl een Q7 maar 5,067 meter lang is. De auto is gebaseerd op het platform van Volkswagen’s grootste SUV, de Atlas. Als je goed kijkt zie je dat de vorm ook heel erg lijkt op die van de Atlas.

Je had waarschijnlijk al zo’n vermoeden, maar deze Audi Q6 is niet voor ons bedoeld. Deze mastodont met drie zitrijen is speciaal voor de Chinese markt. Daar hanteert Audi sowieso een wat andere naamgeving. Ze hebben in China bijvoorbeeld ook een Q5 e-tron, die niets met ‘onze’ Q5 te maken heeft.

Maar niet getreurd, ook in ons land komt er een Audi Q6. Deze wordt samen met de elektrische Porsche Macan ontwikkeld en zal dus Q6 e-tron gaan heten. Overigens gaat de auto die we nu als de ‘e-tron’ kennen waarschijnlijk Q8 e-tron heten. We zien straks dus door de Q-modellen het bos niet meer. Je bent alvast gewaarschuwd.