Audi e-tron krijgt nieuwe naam, die nog steeds verwarrend is

Je kunt je gamma nog zo overzichtelijk maken met cijfers, vroeg of laat raak je ermee in de knoop.

We leven in verwarrende tijden. In ieder geval als het om de naamgeving van auto’s gaat. Dat is allemaal de schuld van elektrische auto’s. Autofabrikanten geven EV’s een aparte aanduiding (bijvoorbeeld ‘e-tron’), maar dit levert op termijn een probleem op. Als alle Audi’s straks elektrisch zijn is de aanduiding e-tron namelijk overbodig geworden. In de overgangsperiode betekent dit dat de naamgeving een chaos wordt, als je niet oppast.

Audi noemde hun eerste elektrische model simpelweg ‘e-tron’, een keuze die niet bepaald getuigde van een vooruitziende blik. Inmiddels zijn er twee elektrische modellen bijgekomen: de Q4 e-tron en de e-tron GT. In China is er ook nog de Q5 e-tron, die weer niks te maken heeft met de Q5. En er is ook nog een Q6 e-tron op komst.

Audi hanteert met de elektrische modellen dus ook weer de traditionele letters en cijfers. De ‘gewone’ e-tron valt dan wel uit de toon straks, omdat die geen nummer heeft. Het schijnt echter dat Audi daar wat aan gaat doen met de facelift van dit jaar. Volgens Automobilwoche grijpt Audi deze gelegenheid aan om de e-tron een nieuwe naam te geven.

Deze nieuwe naam luidt… tromgeroffel… Q8 e-tron. Waarom? De namen Q4, Q5 en Q6 e-tron zijn al bezet. En Q7 e-tron vindt Audi blijkbaar geen geschikte naam. Hiermee is de verwarring nog niet helemaal weg. We hebben straks namelijk een Audi Q8 én een Audi Q8 e-tron, die niets met elkaar te maken hebben. Daar komt bij dat de e-tron kleiner is dan de Q7 en de Q8 en toch een net zo hoog cijfer krijgt als de Q8.

Een gamma met cijfers zou overzichtelijk moeten zijn, maar op termijn blijkt het toch lastig om zoiets consequent door te voeren. Daar komt bijvoorbeeld ook Mazda achter, die met het probleem kampt dat de cijfers ‘op’ zijn. En wat dacht je van BMW die de elektrische 3 Serie ‘i3’ moet noemen, terwijl dat eigenlijk een heel ander model was?