Volkswagen Atlas haalt een fris neusje

Pak je Atlas er maar bij!

Op zich is het niet vreemd dat je een Volkswagen niet van naam kent. FAW in China heeft een hele alliantie met het merk om auto’s exclusief in China te houden. Maar ook zonder allianties laat Volkswagen een paar modellen aan onze Europese neusjes voorbij gaan. In de VS bijvoorbeeld, daar is het gewoon logisch dat men iets andere auto’s wil.

Volkswagen Atlas

Een goed voorbeeld is de nog niet eens heel oude Volkswagen Atlas. We kregen de enorme SUV te zien in 2016. Het idee is simpel: voor de Amerikanen is de Touareg niet groot genoeg. De Atlas is nog een slag groter dan de Europese range-topper van Volkswagen.

Het is nog geen tijd voor een compleet nieuwe Atlas, wel voor een grote update voor het nieuwe modeljaar.

Facelift

Met zijn enorme voorkant, die gevuld werd door grote vierkante koplampen, paste de Atlas nét niet helemaal lekker in de designtaal van VW. Dat wordt opgelost. De koplampen zijn nu weer rechthoekig en hebben de dagrijverlichting die ‘doorloopt’ in de chromen spijlen van de grille. Iets wat Volkswagen vaker doet met hun koplampen. Aan de achterzijde wordt ook gespeeld met LED-verlichting, wat dan weer lijkt op de vrij recente Atlas Cross Sport. Een set nieuwe bumpers maakt het af.

Interieur

Van binnen valt gelijk op dat je tegen een nieuw Volkswagen-stuur aan staart. De rest lijkt een beetje achter te lopen op onze Europese interieurs. Het scherm is relatief groot, maar bevat nog de welbekende fysieke knoppen. Wel krijg je gewoon, net zoals de meeste VAG-producten, Virtual Cockpit mee.

Verder in het nieuws

De motorkeuzes voor de Atlas zijn een 2.0 TSI en een 3.6 liter V6 met 4MOTION vierwielaandrijving. Dat blijft hetzelfde, maar voor de viercilinder is nieuw dat ook die motor nu vierwielaandrijving kan krijgen. Ook wordt het assortiment veiligheidshulpjes aangescherpt, zodat je met je Atlas veilig onderweg kan.

Volkswagen wil de nieuwe Atlas dit voorjaar al bij de dealers hebben staan. De huidige versie van de zevenzits SUV verlaat de dealer voor net geen 31.000 dollar, om nog maar eens te benadrukken dat het leven voor Nederlanders niet eerlijk is.