De duurste EV modellen op Marktplaats van dit moment

Wat is de duurste EV op Marktplaats en wat krijg je dan? Die info hebben we voor je!

Het aantal EV’s waarmee fabrikanten tegenwoordig komen laat zien hoe erg merken geloven dat zij iets moois kunnen neerzetten. Nou is het natuurlijk prachtig als jij een leuke EV voor 25.000 euro kan bouwen, maar de echte pracht en praal komt met peperdure imposante auto’s. Die dan natuurlijk ook zoals altijd gekocht worden, weer verkocht worden of in ieder geval aangeboden worden op Marktplaats.

Duurste EV Marktplaats

Vandaar dat wij in het kader van de EV10Daagse Marktplaats weer eens aanzwengelen om eens de prijzen van een EV van duurste naar goedkoopste gezet. We pakken de top vijf er even bij, een relatief voorspelbare en nogal bonte mix. En een dure mix. Without further ado:

5. Lotus Eletre EDS 450 S First Edition

178.500 euro

Je zou maar vijftien jaar in een coma gelegen hebben en wakker worden met het nieuws dat de op vier na duurste elektrische auto een Lotus is. Het merk gaf aan minder vol op EV in te zetten, maar de Eletre en Emeya zijn momenteel al op de markt. Met een vraagprijs van 178.500 euro kun je dit extreem zwarte exemplaar bemachtigen. Een First Edition met 612 pk en een 112 kWh groot batterijpakket. Daar kom je volgens Lotus zo’n 600 kilometer ver mee. Nieuw kostte deze 136.420 euro volgens de RDW, dus je betaalt wel een klap meer. Waarschijnlijk om voorrang te krijgen in de wachtrij. Jouw kaartje om voor te dringen bekijk je op Marktplaats.

4. Porsche Taycan Turbo S

179.900 euro

De op drie na duurste EV van Marktplaats is juist een flinke klap afgeschreven. Iemand heeft in april deze Taycan Turbo S gekocht voor bijna 250.000 euro. Wil je hem nu hebben met de kop eraf (6.328 km)? Dan kost dat je nog 179.900 euro. Ja, deze Taycan is bijna 70.000 euro afgeschreven in slechts zeven maanden tijd. Een grove 10.000 euro per maand en 11 euro per kilometer puur aan afschrijving. Au. Hij zit namelijk lekker in de opties: het is de 761 pk sterke Turbo S van voor de facelift, met de GTS-velgen, Burmester-audio en allerlei andere leuke dingen. Maar ja, bij die extreme afschrijving van nu blijft het waarschijnlijk niet. En nou gaan we niet pretenderen dat 10.000 euro per maand contant in de open haard gooien leuker is dan een Porsche rijden, maar weet wat je doet.

3. MHero 917 AWD

183.000 euro

Een eh… MHero, ja. Normaliter proberen wij natuurlijk een steengoede informatiebron te zijn, maar deze is in ieder geval ondergetekende even geheel ontgaan. Na een kort rondje zoeken kwamen wij erop dat MHero een subdivisie is van Dongfeng, die we dan weer wel kennen. Een Chinees merk, dus. En dit merk lijkt een beetje het doel van een G-Klasse te combineren met de looks van een Rezvani Tank en de efficiëntie van een Hummer EV. Wat dat in cijfers betekent: een nogal belachelijk 143 kWh groot accupakket, waarmee je 480 km ver komt. Ter vergelijking: als je het rijbereik van een de 120 kWh EQS-accu extrapoleert naar 143 kWh kom je ongeveer dubbel zo ver. Wel heeft het apparaat een waanzinnige 1.089 pk. Hebben wij ook weer wat geleerd. Overigens kan je de MHero nieuw bestellen bij dezelfde kanalen die Voyah aanbieden. In tegenstelling tot de Eletre en Taycan is de MHero gloednieuw (10 km) dus dit exemplaar is nog niet afgeschreven. Je mag je nieuwe kennis gebruiken bij de advertentie van deze Big Hero.

2. BMW i7 M70 xDrive

244.600 euro

Terug naar wat we wel kennen, tegen wil en dank. Los van alles wat je vindt van de nieuwe BMW 7 Serie (G70), is het feit dat BMW hem direct elektrisch aanbiedt dan weer mooi meegenomen. En als je die aankleedt als beresterke M70, krijg je 660 pk en een rijbereik van ruim 600 kilometer. Ook dit model is nog hagelnieuw en dan is het toch jammer om voor eentje te kiezen in zwart met zwart, want je kan middels Individual allerlei knotsgekke kleurcombinaties kiezen. Alhoewel, dan wordt die prijs van 244.660 euro nog heftiger. Kies zelf maar via Marktplaats.

1. Rolls-Royce Spectre

544.740 euro

We verlaten BMW, maar niet de BMW-groep, want de allerduurste EV van het moment op Marktplaats is een Rolls-Royce. Ja, die maken tegenwoordig ook een elektrische auto in de vorm van de Spectre. Wederom koop je een vrijwel nieuwe auto en lijkt het ons juist de lol om zelf te kunnen pielen met wat je allemaal op zo’n Rolls kan bestellen. Maar goed, misschien is deze Spectre in Iguazu Blue wel precies wat je zoekt en dan ben je voor 544.740 euro helemaal het mannetje. Durf jij? Vooral toeslaan dan.