Populairste flitspaal van België ziet veel Nederlanders passeren

Hoe zou het voelen om de populairste flitspaal van België te zijn?

Waarschijnlijk koud en kil. Want door weer en wind staat de flitspaal langs de Antwerpse ring dagelijks kiekjes te nemen van hardrijders. Daarmee is deze paal de nieuwe recordhouder van België, hoezee.

Gemiddeld zegt de paal iedere vier minuten Flits! Een prettige vorm van inkomsten voor de Belgische overheid. Blijkbaar letten de Belgische automobilisten nauwelijks op, maar ook veel Nederlanders rijden op dit traject. Als je bijvoorbeeld vanuit Frankrijk via België terug naar Nederland komt heb je geheid deze flitspaal gepasseerd.

In in het eerste halfjaar van 2023 was de flitspaal goed voor maar liefst 64.444 boetes. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische verkeerspolitie opgevraagd door Gazet van Antwerpen. Een nieuw record voor onze zuiderburen, want het vorige record was in handen van een flitspaal bij de Craeybeckxtunnel. Niet geheel toevallig ook bij Antwerpen. Want daar heb je én veel verkeer én veel flitspalen. Het vorige record was goed voor 60.000 boetes in een halfjaar.

Dynamische snelheden

De reden dat de flitspaal zo’n succes is heeft te maken met het feit dat deze slim is. Op het stuk snelweg is een maximumsnelheid van 100 km/u van kracht. Tijdens drukte gaat de dynamische snelheid naar 80 km/u of 50 km/u. De flitspaal past zich daar op aan. Kortom, als jij in fileverkeer 56 km/u rijdt en op dat moment is 50 toegestaan kun je gewoon een prent op de deurmat verwachten. Dat foutje is snel gemaakt en zo heb je meteen de verklaring voor het hoge aantal boetes te pakken.

Denk daar maar eens over na. Als je vanuit België via de Antwerpse ring terug naar Nederland rijdt. De flitspaal zijn er eigenlijk twee, want er staat er eentje aan de zowel de linker- als de rechterkant van de weg. Voor een honderd procent garantie dat je geflitst wordt bij een snelheidsovertreding. Slimme jongens, die Belgen.

