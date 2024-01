Politie Audi A6 begint het jaar slecht met crash in Leeuwarden

Een politie Audi A6 crasht in het hoge noorden. En er ging nog meer mis, maar de boeven zijn in de bontkraag gevat!

Keiharde actie in het noorden van het land! Ditmaal in de hoofdstad van Friesland. In Leeuwarden is er namelijk een ongeluk gebeurd met een politie Audi A6. Het ongeval vond plaats vandaag om 10:35 aan de Harlingenstraatweg in Leeuwarden.

Dat is een pittoresk straatje, idyllisch gelegen bij het industrieterrein van Leeuwarden. Ondanks deze wat troosteloze omgeving, was er deze ochtend voldoende spektakel te beleven in het noorden de lands.

Politie Audi A6 crasht

Een politie van de Landelijke Eenheid (in die dikke Audi A6 dus) botste vanochtend op een personenvervoersbusje, oftewel die zilvergrijze Renault Kangoo. De Kangoo botste vervolgens tegen een bestelbus (een blauwe Volkswagen Transporter).

Bij deze aandrijding raakte de Audi A6 zwaar beschadigd. De complete neus is ligt in elkaar, dus waarschijnlijk wel een kwestie van total loss. De Forensische Opsporing Verkeer gaat onderzoek doen. Dat is een standaardprocedure als er een dienstvoertuig van de politie crasht.

Maar hoe komt dit nu allemaal, dan?

Wat is er nu precies gebeurd? Nou, de politie A6 zat achter een stel knapen aan in een BMW X5. De BMW vertoonde nogal opvallend rijgedrag. Op basis daarvan zette de politie-Audi de achtervolging in en vluchtte de X5 (ongetwijfeld ///M uitgevoerd).

Deze werd later alsnog aangehouden. Gezien de schade aan de BMW, ziet het er niet naar uit dat het geheel vrijwillig is gegaan. Sterker nog, het zoals ons niet verbazen als de korpschef de BMW-bestuurder obstinaat en recalcitrant zal noemen, alhoewel je tegenwoordig niet al te veel meer mag zeggen.

