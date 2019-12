Audi RS Q8: rijtest en video

Een lekker gestylde SUV coupé uitgerust met de beste spullen die ze bij Audi Sport konden vinden: waar kan ik tekenen?

Natuurlijk vinden we als “ware petrolheads” dat SUV’s niet de beste categorie aan auto’s zijn om een echt agiele en sportieve auto van te maken. Praktisch gemak en looks tellen echter ook mee, anders reden we allemaal in een Donkervoort. Bovendien wist een Audi Sport testrijder de RS Q8 in een recordtijd van 7:42 rond de Nurburgring te sleuren. Dat impliceert dat Audi’s uberSUV in ieder geval lekker rap is en vermoedelijk ook best OK stuurt.

1-3-7-2-6-5-4-8

Dat is de ontstekingsvolgorde van de V8 en die zorgt voor Audi voor een lekkere “volle sound”. Dat kunnen we bevestigen, hoewel de huidige generatie motoren met benzinepartikelfilter ietsje tammer klinken dan de vorige. Tip van de dag is dan ook: bestel altijd de sportuitlaat mee (herkenbaar aan de zwarte uitlaateinden).

De vier liter grote V8 is een geweldenaar en is weer koppelrijker geworden dan in de vorige generatie RS6. Het maximum van 800 Nm is tussen 2.200 en 4.500 toeren per minuut permanent bechikbaar. Het maximale vermogen is een bizarre 600 pk, de RS Q8 is dan ook ontstellend snel. Audi vloog ons naar Tenerife voor de eerste rijdende kennismaking en daar beklommen we de vulkaan Teide. Het weer was prachtig, net als de ronduit bizarre landschappen. Het was dus op sommige routes nogal druk met hele karavanen aan huurauto’s met toeristen. Ik overdrijf niet: we hebben letterlijk tientallen auto’s ingehaald inclusief slierten auto’s die niet voorbij een touringcar kwamen. De RS Q8 maakt er korte metten mee.

De sprint naar de 100 doet de RS Q8 in 3,8 seconden, van stilstand naar 200 duurt 13,7s. Qua begrenzer zijn er drie mogelijkheden: 250 (niet doen), 280 (acceptabel) en 305 km/u (de aanbeveling van Autoblog). De laatste optie zit in het Dynamic pakket, waarbij behalve de naar 305 km/u opgerekte begrenzer ook nog actieve rolstabilisatie, het sportdifferentieel en keramische remmen zitten. Die wil je toch allemaal, dus dat maakt de keuze erg makkelijk.

De standaard remmen zijn overigens ook niet echt lullig: op de vooras grijpen 10 zuigers de 420mm grote composiet remschijven vast. De keramische remmen zijn nog een maatje groter en meten 440mm en het scheelt ook nog 34 kilogram aan onafgeveerd gewicht. Bij de keramische remmen mag je overigens kiezen tussen grijs, rood of blauw voor de remklauwen.

Een super onderstel

Om een SUV van 2,3 ton een beetje inspirerend weggedrag te geven is wel wat nodig, maar Audi Sport heeft hier excellent werk afgeleverd. Het is een lel van een SUV, maar tijdens fanatiek stuurwerk lijkt de RS Q8 een maatje te krimpen. Nimmer heb je echt last van het gewicht en formaat. De V8 heeft geen moeite met het gewicht en de remmen ook niet.

Nog indrukwekkender is het bochtenwerk, met dank aan de complete trukendoos aan technologie die is opengetrokken. Standaard vierwielbesturing zorgt voor meer wendbaarheid, op lage snelheid stuurt de achteras 5 graden tegengesteld, op hoge snelheid 1,5 graad mee voor meer stabiliteit. Het tegensturen bij lage snelheid is ook briljant voor de wendbaarheid bij parkeren en straatje keren.

Een musthave optie zijn de actieve rolstabilisatoren (onderdeel van het Dynamic pack dat je toch ging meebestellen). Ze zorgen zowel voor meer comfort als voor een nog betere bochtengedrag. Stabilisatoren zorgen er voor dat een auto minder overhelt in bochten, maar zorgen er daarmee ook voor dat de wielen minder vrij de contouren van het wegdek kunnen volgen bij rechtuit rijden. Bij de actieve variant zijn de twee helften van de stanilsatoren verbonden door een elektromotor die ontkoppeld bij rechtdoor rijden. Tijdens bochten worden de twee helften actief in een tegengestelde richting gedraaid en helt de RSQ8 minder over. Meebestellen dus, ook voor het comfort!

Luchtvering met adaptieve demping is standaard en daarmee kan ook rijhoogte worden gevarieerd. Tussen de Dynamic en Allroad stand zit een verschil van 90 mm. Het verschil in hardheid tussen Comfort en Dynamic is ook groot genoeg. Met Audi Drive Select in Comfort transformeert de RS Q8 met al zijn systemen in een zijdezachte langeafstandscruiser.

De quattro vierwielaandrijving stuurt normaal gesproken 40% van de kracht naar voren en 60% achteren. Afhankelijk van de omstandigheden kan er tot 70% naar de voorwielen en 85% naar de achterkant. Het betekent nog niet dat de RS Q8 een erg speelse achterkant, de elektronica is vooral heel druk met zorgen dat al het vermogen zo efficiënt naar het asfalt wordt gebracht. Zelfs als het echt glad is (sneeuw, gravel, zand) blijft de RS Q8 nog heel lang neutraal, waarna een licht uitwaaierend achterkant weer overgaat in een vierwieldrift.

Subtiel dik

Het hele RS sausje maakt de RS Q8 lekker af. Aan de voorzijde is heeft de single frame grille een honingraat structuur en is het masker anders uitgevoerd. De onderste rand van de bumper kan naar keuze, net als bij veel andere delen worden gekozen uit carbon, hoogglans zwart en mat aluminium. De LED koplampen zijn donkerder gemaakt en hebben een andere animatie voor leaving en homecoming.

Aan de zijkant vallen vooral de 22 of optioneel zelfs 23 inch velgen op. Het zijn de grootste die Audi ooit monteerde, maar zijn nog mooi in proportie met de rest van de auto. Kleine spoorverbreders maken de RS Q8 10 mm breder, maar het is nog geen echte widebody zoals de RS6 en RS7.

Aan de achterzijde zijn er de bekende ovalen uitlaten, een diffuser en luchtroosters die hartstikke nep zijn. De dakspoiler is wel functioneel en zorgt voor downforce op hogere snelheid.

RS interieur

Een noviteit zijn de kuipstoelen die tegenwoordig ook met stoelventilatie en massagefunctie komen. Toch lekker voor een klein rustmomentje tijdens je rondje op de Nurburgring. Verder is er volop keuze qua materialen voor het sublieme Q8 interieur.

Achter het stuurwiel prijkt de Audi virtual cockpit met een 12,3 inch groot scherm die via het multifunctionele stuurwiel op verschillende manieren te configureren is. Hiervoor is specifieke RS content ontwikkelt zoals een hockeystick toerenteller met shiftlights, een knipoog naar de urquattro.

Totaal zijn er drie, grote schermen. De meeste zaken worden bedient door middel van touchscreens (met haptische feedback) en gelukkig is Audi er in geslaagd dat lekker te laten werken.

Aan overige goodies ook geen gebrek, want de RS Q8 is (afhankelijk van de uitvoering) voorzien van tot vijf radarsensoren, zes camera’s, twaalf ultrasone sensoren en een laserscanner. Om de hele lijst uit te diepen gaat te ver, maar de volgende systemen maken gebruik van al die sensoren: Adaptive Cruise Control, Crossing Assist, Lane Change Warning, Curb Warning en de 360 graden-camera. Wel zo handig om die prijzige 23 inch velgen heel te houden.

Nieuw voor deze generatie RS modellen is de introductie van de RS Mode knop op het stuur. Daarmee kan direct voor RS Mode 1 of RS Mode 2 worden gekozen, welke je beide zelf kan programmeren.

Conclusie en concurrentie

De prijs is € 199.700. Dat is wellicht even schrikken, maar wel in lijn met de verwachtingen. Qua concurrentie is er in eigen huis de Urus (een stuk minder subtiel), de Bentayga (chique, maar niet mooier) en de Porsche Cayenne (Coupé). Of heb je liever een Range Rover Sport SVR, X5M, X6M of een GLE AMG? Bizar hoe veel keuze er in dit segment is en dan zou je bij Audi ook nog voor de RS6 of RS7 kunnen gaan, die veel van de technologie met de RS Q8 delen. Lastig? Of kies je voor de snelste, want dan heb je net de test daarvan gelezen. Tenzij je ook wel ergens anders dan de Nurburgring rijdt, zoals ongetwijfeld de meesten van ons.