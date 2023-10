Dit kekke busje is een lieverd met een kruisboog

Een leuk uitziend busje met bekende genen, de H2X Darling is het beide.

Gisteren kwam Toyota met de mededeling dat zij hun waterstof-inspanningen gaan richten op de bedrijfsautowereld. Waterstof heeft veel haken en ogen, maar het Japanse merk gelooft er nog in op de schaal waarop vrachtwagens en bestelwagens opereren. Een elektrisch Toyota-busje op waterstof kan dus gebeuren.

H2X

Die heeft direct een concurrent te pakken. Dit is de H2X Darling. Dat bedrijf kan een belletje doen rinkelen als je twee jaar geleden goed hebt opgelet. Toen schreven we over de Warrego pickup. Dat was toen een grote belofte, al ziet de cynicus gewoon een Ford Ranger met een andere neus.

De Darling is iets unieks. Een uniek ontwerp met een eigen smoel. Dan nog is een relatief onbekend bedrijf natuurlijk wel eerst veel gebakken lucht. Maar H2X heeft meer pijlen op hun boog, wat inderdaad een woordgrap is. Je snapt ‘m zo direct.

Samenwerking

De H2X Darling is namelijk niet enkel een project van H2X. De andere speler is namelijk KTM. Die kun je kennen van hun motorfietsen, maar sinds 2013 ook van een auto, de X-Bow (spreek uit als crossbow, kruisboog dus, snap je hem nu?). Dat begon als een circuitspeeltje met nummerbord zonder voorruit en dak. Het Oostenrijkse bedrijf produceert de X-Bow nog steeds als GT2 en GT-XR, waarvan die laatste nog steeds gewoon straatlegaal is.

Dan is een busje ineens een heel ander project. KTM gaat zich dan ook vooral bemoeien met de zaken die de H2X Darling een auto, of in dit geval busje, maken. KTM helpt H2X namelijk met het maken van vederlichte doch sterke carrosseriedelen van aluminium. Gewicht besparen is iets waar je KTM wel mee kan vertrouwen.

Origami

Verder houdt H2X de specificaties van de waterstofaandrijving nog even tussen hun en KTM. Wel is het bedrijf erg content met hun ‘Origami architectuur’. Dat wil zeggen dat ze op één platform de Darling in meerdere maten kunnen aanbieden en zelfs als enkele cabine met ruimte voor een box-opbouw of pickup-opbouw achterop. Waar kennen we dat van? Oh ja, elke bestelwagen van heden ten dage.

Maar goed, het is een kek ding en met KTM heb je op zich een bekende naam aan boord, dus deze Oostenrijks-Australische samenwerking (dat wordt lekker verwarrend in het Engels) klinkt veelbelovend. We kijken, zoals je wel kunt merken, naar renders, omdat er nog geen prototype is. Wel meent H2X dat er een ‘grote leverancier’ is gevonden om te busjes te bouwen wat dan ook spoedig zal gebeuren. Wanneer, dat weten we niet.