Deze gecamoufleerde auto is géén Range Rover

En het is ook geen EV, als je dat soms dacht.

Gecamoufleerde auto’s zijn soms best lastig te plaatsen, maar de auto hierboven is niet zo moeilijk te herkennen. Dit is natuurlijk een nieuwe Range Rover. Toch…? Of anders een nieuwe SUV van Rolls-Royce, die onder de Cullinan gepositioneerd wordt.

Niets van dat alles. Je kijkt hier naar een nieuwe Zeekr. Dit zustermerk van Volvo is momenteel actief in Nederland met de 001 en de X en binnenkort worden daar de 7X en de 7 GT aan toegevoegd. Daarmee ligt het tempo van nieuwe onthullingen een stuk hoger dan bij Volvo.

Het nieuwste model heet de 9X Grand en dit wordt het absolute vlaggenschip van Zeekr. Het merk spreekt over een ultra-luxe SUV. Dit doet denken aan auto’s als de Rolls-Royce Cullinan en de Bentley Bentayga, maar we vrezen dat de Zeekr dat niveau niet gaat halen.

De Zeekr doet qua uiterlijk in ieder geval sterk aan een bestaande luxe SUV denken. We zouden zweren dat we hier naar een ingepakte Range Rover zitten te kijken. Ook zien we wat Rolls-Royce-trekjes. De Chinezen zijn het kopiëren nog steeds niet helemaal verleerd.

Bij een grote SUV van Zeekr denk je al snel aan een zustermodel van de Volvo EX90, maar nee, het wordt een plug-in hybride. Daarmee is de 9X de eerste non-EV van het merk. Ook Zeekr heeft dus besloten dat 100% inzetten op EV’s voorlopig niet de manier is. Wanneer de 9X Grand precies onthuld wordt is nog niet bekend.