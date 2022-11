Heeft Audi nog ruimte voor een R8 GT Spyder?

Aangezien de naam R8 GT eerder gebruikt werd, lijkt de eerder gebruikte naam R8 GT Spyder een logisch vervolg.

Audi is bijna klaar met de R8 (Type 4S), maar doet nog één keer een speciale editie om het einde te vieren. En dat is niet gewoon een kek kleurtje op een R8, nee, dat is de aardig gave R8 GT. Het meeste pk voor een R8 ooit, achterwielaandrijving, heftig spoilerwerk en veel circuitpotentieel: de ultieme R8.

Audi R8 GT

Wie de Audi R8-line-up een beetje kent, weet dat R8 GT een oude bekende naam is. Audi gebruikte die naam ook voor de voorganger (Type 42) om daar een soort ultieme circuitversie van te hebben. De nieuwe R8 GT heeft wat raakvlakken met de oude: de naam dus, maar ook dat er maar 333 stuks gebouwd worden. Tenminste, de R8 GT is officieel in een oplage van 666 stuks gebouwd, waarvan de overige 333 de dakloze variant genaamd R8 GT Spyder is. Een ietwat schizofreen model, want hoe lekker is de combi van dakloos en circuitauto? Lekker genoeg voor Audi om ook daar dus 333 stuks van te bouwen.

Nieuwe Audi R8 GT Spyder?

Toch is dat altijd een dingetje geweest van de Audi R8, dat er van zo goed als elke versie ook een Spyder kwam. Met die wetenschap en dat er een nieuwe R8 GT is en Audi vrij makkelijk het dak eraf kan zagen: komt er een nieuwe Audi R8 GT Spyder? Het antwoord daarop hebben we nu en het is een volmondige NEE.

Dat bevestigt Nils Fischer, Technisch Projectmanager van de Audi R8, aan CarBuzz. Ja, er wás een Audi R8 GT Spyder, met de nadruk op was. Ook al zou het net als zijn voorganger een wat vreemd gepositioneerde supercar worden, Audi heeft een heel ander probleem. Het is fysiek niet mogelijk om nog een R8 te introduceren. De R8 in zijn huidige vorm is namelijk nog goedgekeurd tot en met 2023. Vanaf 2024 moet Audi de auto weer opnieuw laten testen voor regelgevingen (emissies e.d.) en met een opvolger onderweg gaat dat niet gebeuren. Ook worden er nog steeds auto’s gebouwd voor klanten die er al eerder één besteld hadden, dus de R8 GT wordt al met moeite richting het einde gepropt. Een R8 Spyder zou alleen gebouwd kunnen worden vanaf 2024. En dat gaat Audi dus niet doen.

Daarmee treedt Audi in de voetsporen van Lamborghini, die van hun ultieme Huracán Tecnica ook geen Spyder uitbrengen. Het was al onwaarschijnlijk dat Audi nog een R8 GT Spyder zou introduceren, maar de keuze om hem te laten schieten heeft meer met kunnen dan willen te maken. De R8 GT is dus écht de allerlaatste nieuwe versie van de R8, al sluiten we niet uit dat Audi nog met een Exclusive-kleurtje op een R8 die dan Final Edition gaat heten, of zoiets.

Meer lezen? Dit zijn alle versies van de Audi R8 (Type 4S) op een rij!