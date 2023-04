Politie neemt Audi R8 van A2-racer in beslag

Racen op de A2 kun je maar beter bij een computerspelletje houden.

Je kunt zeggen van Enzo Knol wat je wilt, maar hij liet ten minste wel zijn vriendin te hard rijden toen hij een slok op had. Er zijn ook mensen die dat niet nodig vinden en gewoon lekker zelf achter het stuur kruipen. Zo ook de eigenaar c.q. bestuurder van een Audi R8.

De beste man (we gaan er gemakshalve vanuit dat het een man is, heel seksistisch) reed met een gangetje van 225 km/u over de A2. We weten niet precies op welk gedeelte van de A2 dit was en op welk tijdstip, maar dat is in ieder geval te hard.

Helaas voor de vlotte Audi-rijder kreeg de politie hem in de smiezen. Hij werd dus staande gehouden en mocht meteen een blaastest doen. De bestuurder was niet stomdronken, maar hij had wel een glaasje teveel op. Hij blies namelijk 370 ug/l, terwijl je hooguit 220 ug/l in je bloed mag hebben.

In tegenstelling tot de heer Knol kwam hij er niet met een boete en een preek vanaf. Hij mocht zijn rijbewijs inleveren én zijn auto. Dat was extra zuur omdat de auto in kwestie een Audi R8 was. Het is niet zo’n dikke uitvoering als de spoiler doet vermoeden, maar een R8 met V8 is ook niet te versmaden.

Het lijkt er overigens op dat het geen Nederlander was. Het kenteken is geblurd, maar het ziet eruit als een Brits kenteken. We menen ook een stuur aan de verkeerde kant te zien. Het zou dus heel goed kunnen dat dit een Britse toerist was, die Amsterdam onveilig kwam maken. Terwijl ze daar toch heel duidelijk hadden gemaakt dat dronken Britten niet meer welkom zijn.

Foto’s: Politie Team Verkeer MDN