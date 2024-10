Audi RS 4 Edition 25 years – verouderd of verfrissend ouderwets?

De Audi RS 4 is er nu ook als Edition 25 years. Wat voegt dit toe? Zochten we uit in deze rij-impressie!

Ooit was de snelle station die onder alle weersomstandigheden vlot te bewegen is het alleenrecht van het merk met de vier ringen. Het RS-verhaal begon natuurlijk in 1994 met de RS 2, die in samenwerking met Porsche tot stand kwam. Het ging destijds financieel gezien niet zo goed met Porsche, dus die zaten te springen om externe opdrachten, wat onder andere in de Mercedes-Benz 500E, de Gen 7 Pontiac Grand Prix en de Audi RS 2 resulteerde.

Waar het bij de RS 2 nog om een gelimiteerd model ging, werd in 1999 de spirituele opvolger in de vorm van de op de Audi S4 B5 gebaseerde RS 4 een volwaardig model in de line-up. En dat is na 25 jaar bij Audi aanleiding voor dit feestje!

Audi Sport

In tegenstelling tot zijn voorganger werd de B5 RS 4 bij Audi Sport GmbH in Neckarsulm gebouwd, dat toen nog onder de naam quattro GmbH opereerde. Na de vrij subtiel vormgegeven S4 kreeg de RS4 een beduidend agressiever ogende koets met een flink grotere spoorbreedte. Maar liefst 380 pk uit de 2.7 liter V6 dankzij de bemoeienis van Cosworth, uiteraard gekoppeld aan Audi’s quattro vierwielaandrijving, en daarmee een heel ander soort auto dan bijvoorbeeld de BMW M3 E46, die er alleen als achterwielaangedreven coupé of cabrio was.

Van de B6 kwam vreemd genoeg nooit een RS-variant, maar bij de B7 maakte Audi dat goed door de atmosferische V8 uit de Audi R8 te monteren, wederom gecombineerd met een sportiever ogend exterieur en de mogelijkheid om de auto als sedan te bestellen. De B8 was er net als de eerste generatie alleen als Avant, met opnieuw een variant van de maar liefst 8250 toeren draaiende V8. Een mooie tijd was dat, want ook bij de propellor en de ster kon je toen kiezen voor een middenklasser met acht cilinders.

De B9 RS 4

Deze korte geschiedenisles brengt ons bij de RS 4 van de B9-generatie, die in 2017 het levenslicht zag. Terug naar het vertrouwde recept, een snelle Avant met brede heupen en een V6 die voorzien is van drukvulling. Destijds misschien een beetje ongesneeuwd door de onstuimige BMW M3 F80 en de bulderende Mercedes-AMG C 63 W204 met zijn twinturbo-V8, maar nog altijd een prettig vlotte auto voor alle weersomstandigheden én als enige van het Duitse trio met vierwielaandrijving onderweg.

De Mercedes-AMG C 63 is met de W206 inmiddels verandert in een hybride-viercilinder en net zoals de G81 BMW M3 Touring voorzien van vierwielaandrijving. Van de Audi RS 4 zal geen opvolger komen, althans, niet met deze naam, want de even nummers zijn vanaf nu voorbehouden aan elektrische modellen. Over een toekomstige RS 5 Avant (ja, ik vind het ook vreemd klinken) doet Audi nog geen uitspraken, en dat maakt dat deze verjaardagsspecial op basis van de inmiddels zeven jaar oude B9 RS 4 verschijnt.

Interieur Audi RS 4 Edition 25 years

Nou is er voor fabrikanten vaak de verleiding om van dit soort jubileumuitvoeringen een spiegeltjes-en-kraaltjes-special te maken. Een speciaal kleurtje hier, een paar badges daar, noem het gelimiteerd, vraag wat extra geld en door met de opvolger. Gelukkig voor ons petrolheads besloot het team van Audi Sport om te gaan voor een écht leuk rijdend uitzwaaimodel.

Laten we toch even beginnen met de optiek: het interieur is een homage aan de oervader, met voor het eerst zwarte in plaats van donkergrijze Dynamica-bekleding. Gele stiksels, mat carbon, voor het eerst vloermatten met een RS 4-logo en een genummerde afdekking van de bekerhouders, dat is het verder wel zo’n beetje. Nog steeds een fraai interieur dat de tand des tijds goed doorstaan heeft, en ook een verademing in de huidige wereld vol touchscreens en resistieve, inductieve en capacitieve knoppen is een ouderwetse “klik”, prettig onder het rijden.

Exterieur Audi RS 4 Edition 25 years

in het oog springt ook de iconische gele kleur, Imola Yellow, maar wie beter kijkt ziet dat dit de eerste RS 4 zonder dakreling is. Daar valt wat voor te zeggen qua dynamische uitstraling, maar het ziet er wel een beetje kaal uit op alle vergelijkingsfoto’s met de B5 RS 4 die Audi ons toestuurt. Helaas ontbreken die andere iconische kleuren van destijds, Nogaro Blue en Misano Red, je kunt alleen maar kiezen voor dit fraaie geel. Ok ok, Mythos Black en Nardo Grey zijn wél beschikbaar, maar waarom zou je dat willen op dit feestnummer? Ook de donkere achterlichten en de afwerking met mat carbon zouden op de oer-RS 4 gebaseerd zijn, maar dit zullen we voor het marketingteam maar door de vingers zien. Er is ook een optioneel horloge, maar de racehandschoenen van Alpinestars krijg je er gratis bij.

Onderstel

Want wie goed kijkt ziet dat deze RS 4 Edition 25 years wel erg lekker op z’n pootjes staat, en dat is waar we bij de interessante aanpassingen komen. De auto staat 10mm lager dan de gewone RS 4 en de maar liefst twee kilogram lichtere 20”-wielen die we ook al van de Competition kennen staan hier nog eens vier millimeter verder naar buiten. Achter deze fraaie wielen zien we keramische remmen, die standaard aan boord zijn. De lagere rijhoogte komt door Audi’s RS Sport Suspension Pro, en daar wordt het interessant! Dit houdt in dat net als bij de Competition het adaptieve onderstel vervangen is door een drieweg instelbare schroefset die ontwikkelt is “in samenwerking met een gerenommeerde fabrikant”. Wie goed kijkt naar de instelknoppen en herkent hier de Clubsport-variant van die geel-paarse Duitse fabrikant. Prachtig spul, en natuurlijk te gek dat Audi dit gewoon onder een in serie geproduceerde auto durft te monteren.

Standaard staat de auto ingesteld voor straatgebruik, maar je krijgt er een gereedschapssetje en instructies bij waarmee je auto op een circuitafstelling kunt instellen. Hiermee staat de auto nog eens 10mm lager op zijn wielen. Nóg lager zou technisch gezien ook kunnen, maar in ieder geval in Duitsland vervalt daarmee de typegoedkeuring. Het mooie van dit soort onderstellen is ook dat je de demping helemaal naar je eigen smaak kunt afstellen, de ingaande en uitgaande slag kun je los van elkaar regelen, en die laatste ook nog eens apart voor hoge en lage snelheid. Het gaat daarbij overigens om de snelheid waarmee de demper beweegt en niet de snelheid van de auto, dus het verschil tussen remmen/sturen en hobbels in het wegdek.

Nieuw voor de Edition 25 years zijn ook nog voorste draagarmen die voorzien van stijvere rubbers en ervoor zorgen dat het camber (de wielvlucht) van -1,25 naar -2 graden gaat. Als aanvulling zijn er dikke stabilisatorstangen en is het subframe aan de achterzijde rechtstreeks met de carrosserie verbonden. Normaal zitten hier rubbers tussen, maar die zijn volledig weggelaten voor een directere reactie van de achterzijde.

Om de auto nog wat minder neutraal aan te laten voel is ook het RS Sport-differentieel wat agressiever afgesteld volgens het persbericht. Als ik daarover doorvraag aan een trotse Duitse ingenieur, blijkt dat ze het Torsen-differentieel van de Lamborghini Urus hebben gebruikt. De voor/achter-balans is met 49:51 niet zo heel anders, maar het Urus-differentieel reageert wat agressiever, wat het gevoel van giermoment meer benadrukt.

Tot slot krijg je ook nog eens een tweede set wielen bij de auto, hetzelfde velgdesign, maar dan voorzien van Pirelli’s supersportieve P Zero Trofeo RS, een straatlegale semislick. Deze banden zijn ook nog eens voorzien van Pirelli’s Track Adrenaline System, waarbij er temperatuursensoren aan de binnenkant van het loopvlak zitten. Een stuk nauwkeuriger dan het vertrouwde TPMS-systeem, dat alleen de luchttemperatuur bij het ventiel kan meten. De Audi-ingenieur bevestigt mij tevens dat de auto om kan gaan met lage bandenspanningen, het is bij trackdays niet ongebruikelijk om te vertrekken met banden die koud op 2 bar staan, wat dan in een lekke-band-melding resulteert.

Motor Audi RS 4 Edition 25 years

De motor is de vertrouwde 2.9 liter met hot-V setup, dat wil zeggen, de turbo tussen de cilinderbanken. Voor de vorm heeft deze twintig pk extra gekregen, voor een totaal van 470, maar het koppel is bij de vertrouwde 600 Newtonmeter gebleven. Volgens Audi is de acht versnellingen tellende automatische transmissie hier de beperkende factor. Volgens mij zit er in de RS 4 een ZF 8HP65 die tot 650Nm aan zou moeten kunnen, maar misschien dat dit ook iets zegt over de marges die men hanteert.

Voor de Competition ging de 0-100-tijd al van 4,1 naar 3,9 seconde, maar voor de Edition 25 years heeft men daar nog eens twee tiende vanaf weten te snoepen, wat resulteert in een 0-100 km/u in 3,7 seconde. Ik vermoed nog even dat hier gesjoemeld is met de Trofeo RS banden, maar men verzekert mij dat dit met de reguliere P Zero Corsa is. De topsnelheid is net als bij de Competition elektronisch begrensd op 300 km/u.

Op mijn vraag wat nou uiteindelijk het compromis was bij dit project, komt toch de motor ter sprake. Niet de vermogensafgifte, maar dat prettige bijproduct: geluid. Hier viel met de huidige strenge EU-wetgeving en het verplichte OPF-filter geen eer te behalen. Extra geluid uit de luidsprekers had het team geen zin in, dus is ervoor gekozen om wat isolatiemateriaal bij het schutbord weg te laten. Dit zorgt voor iets meer beleving van de lage tonen zegt men, maar de acht kilogram gewichtsbesparing is hier misschien wel de grootste winst.

Rijden Audi RS 4 Edition 25 years

We mogen op deze dag lekker onze gang gaan, maar Audi heeft een routesuggestie die door het gebied ten westen van Ingolstadt gaat. Nou weet ik van eerdere trips dat de routes van Audi vaak erg goed zijn, en dat blijkt ook nu weer het geval. Nog geen twintig minuten na het verlaten van de stadsgrenzen rijden we over fraaie Duitse Bundesstrassen, afgewisseld met kleinere wegen. Op het grensgebied tussen Oberbayern en Schwaben is het heerlijk rustig op deze doordeweekse dag, en wie wel eens in Duitsland binnendoor rijdt weet dat je op veel plekken genoeg hebt aan de maximum snelheid van 100 km/u (nou vooruit, plus de BTW dan, die is in Duitsland negentien procent.)

Het instelbare onderstel staat ingesteld op de straat-suggestie, en die blijkt hier perfect te passen. De Duitse wegen zijn over het algemeen redelijk van biljartlaken-kwaliteit, maar ook hobbels in de bebouwde kom worden goed weggefilterd. De setup is zeker sportief te noemen, maar geen enkel moment oncomfortabel. Hoogwaardige onderstellen hebben meestal de verbazingwekkende eigenschap dat het veergedrag alleen maar beter lijkt te worden naarmate je harder rijdt, en dat blijkt ook hier het geval te zijn.

Met Drive Select op standje Dynamic is de aandrijflijn lekker alert en reageren de schakelflippers netjes op mijn inputs. De besturing wordt hiermee wat zwaarder (niet te verwarren met meer stuurgevoel!) zodat je iets hebt om tegenaan te leunen, maar de auto voelt opvallend agiel. Nou hoor ik je daar “voor een Audi” achter denken, maar nee, de auto roteert echt bijzonder lekker. De neus voelt gretig zonder nerveus te worden en ook onder last voel je duidelijk dat de achteras aan het meeduwen is.

Dit is niet het soort auto dat je óver de gripgrens rijdt, zoals bijvoorbeeld een G81 M3 in RWD-modus dat wel doet. Maar juist ònder dat punt, daar waar je je in de echte wereld graag begeeft zonder jezelf of je medemens te beschadigen, dat is waar deze RS 4 tot leven komt. Ik betwijfel daarmee wel of je er goed aan doet om hiermee naar een trackday te gaan, vermoedelijk komen de racehandschoenen en de Trofeo RS banden bij de meeste eigenaren niet verder dan hun garage.

Prijs Audi RS 4 Edition 25 years

Over die eigenaren gesproken, dat gaan er niet zoveel zijn. Audi produceert slechts 250 stuks, waarvan de helft bestemd is voor de Duitse markt. Naar Nederland komen er exact 0, dus de prijs inclusief onze belastingen kan ik je helaas niet vertellen. In Duitsland is de meerprijs ten opzichte van een RS 4 Competition Plus zo’n € 40.000, waarmee de auto dus in Nederland vermoedelijk richting de twee ton gegaan zou zijn.

Maar is dat erg? Nee, deze auto is wat mij betreft een lofzang aan de periode 2010-2019 waarin misschien de beste daily drivers geproduceerd zijn. Inmiddels worden we bedolven onder touchscreens, betuttelende hulpsystemen en aandrijflijnen die in steeds verdere vorm geëlektrificeerd zijn. En dan is deze RS 4 Edition 25 years een verfrissend actiemodel, die aangepakt lijkt te zijn door een team van échte petrolheads.

Wouter noemt mijn gemodificeerde auto’s wel eens gekscherend ‘Gizmo Speciale’, maar als je mij had gevraagd om een RS 4 onder handen te nemen, dan was het precies dit geworden: beetje meer power, een fraai onderstel en stuurgedrag dat uitnodigt tot boenderen.

Wat mij betreft is dit de Audi RS 4 Gizmo Speciale!