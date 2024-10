Xiaomi laat Porsche zweten met record op de ‘Ring

Het Chinese merk Xiaomi geeft het record van Porsche met de Taycan Turbo GT een nieuw perspectief.

Records op de Nürburgring zijn altijd indrukwekkend. Maar als een nieuwe speler iets weet te flikken, dan zorgt dat voor nog meer verbazing. Kun jij je nog de reacties herinneren toen Nissan met de bloedsnelle GT-R vriend en vijand verbaasde in 2007 door een record op de Nordschleife te rijden?

Xiaomi record

Die flashback komt bij mij naar voren als we dit resultaat van Xiaomi zien. Met de razendsnelle Xiaomi SU7 Ultra wist het merk een tijd van 6:46;874 neer te zetten. Daarmee is het de snelste vierdeurs auto op de Nürburgring.

Het record afpakken van Porsche doen de Chinezen niet. Porsche zette namelijk het record van 7:07,55 minuten met een zo goed als productieklare Taycan Turbo GT. De Xiaomi SU7 Ultra is echt nog een prototype en komt niet zo in de showroom te staan. Desalniettemin is het indrukwekkend natuurlijk.

Geen enkele andere vierdeurs auto ter wereld is sneller op de Nordschleife. Een prestatie van formaat. Xiaomi werd bekend met het aanbieden van goede smartphones voor een scherpe prijs. Later gingen ze nog veel meer elektronica maken. Nu zelfs elektrische auto’s en ook hier staan de ontwikkelingen niet stil. Zo bewijst dit record.

De Xiaomi SU7 Ultra levert een systeemvermogen vaan 1.550 pk. Het record werd gereden op 24 oktober tussen 11:00 en 12:00. Een eerdere recordpoging stond op de planning voor maandag 17 oktober, maar het weer viel tegen. Op 21 oktober stond poging twee op de agenda, maar vanwege onbekende redenen werd het opnieuw afgelast. Drie keer is scheepsrecht, zo blijkt.

Reken maar dat ze bij Porsche met opgetrokken wenkbrauwen zitten. Waren het eerst die verdraaide Japanners met de Nissan GT-R. Zijn het nu de Chinezen met Xiaomi die even leuk komen doen op Europese bodem. Hoewel de Xiaomi SU7 Ultra Protoype niet te koop is, kunnen Chinezen wel naar de winkel voor een gewone Xiaomi SU7.