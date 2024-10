Senna, nieuwe serie op Netflix over de racelegende

In deze nieuwe Netflix-serie staat het leven en de opkomst van Ayrton Senna centraal.

Je moet ze één ding nageven bij Netflix. Ze bedienen de autoliefhebber op grote schaal met content. Natuurlijk, concurrent Prime heeft met The Grand Tour een huzarenstukje in huis. Echter, uit de koker van Netflix zagen we onder meer Drive to Survive en de documentaire Schumacher.

Nu zet Netflix de volgende stap met de aankondiging van Senna. Geen documentaire of film, maar een serie op basis van het leven van de legendarische Braziliaanse autocoureur. Senna volgt het leven van de coureur op en naast het circuit.

Acteur Gabriel Leone kruipt in de huid van Ayrton Senna. In de eerste trailer zien we genoeg bekenden voorbij komen. Van Niki Lauda tot Alain Prost. De serie bestaat uit zes afleveringen. Netflix omschrijft het als een reis van overwinningen, teleurstellingen, vreugde en verdriet.

Verhaal

Netflix geeft met de serie geeft een kijkje in het leven van Ayrton Senna. We kennen de Braziliaan als één van de succesvolste Formule 1-coureurs, maar hoe was de rijder in zijn privébestaan en omtrent persoonlijke relaties? De serie begint met de start van zijn racecarrière, de verhuizing van Brazilië naar Engeland en het eindigt met zijn ongeluk in Imola, Italië tijdens de Grand Prix van San Marino. Je hebt geen spoiler alert nodig hoe deze tragedie eindigde.

Cast

De cast bestaat naast Gabriel Leone uit nog veel meer (Braziliaans) talent. Alice Wegmann speelt Lilian, Ayrton’s eerste vrouw. Camila Márdila is zijn zus en Christian Malheiros zijn vriend Maurinho. De complete lijst check je hieronder.

Gabriel Leone – als Ayrton Senna

Alice Wegmann – Lilian

Camila Márdila – Vivianne, zijn zus

Christian Malheiros – Maurinho

Gabriel Louchard – Galvão Bueno

Hugo Bonemer – Nelson Piquet

Julia Foti – Adriane Galisteu

Marco Ricca – Miltão, Ayrton’s vader

Nicolas Cruz – zijn broer

Pâmela Tomé – Xuxa

Rodrigo Veloso – Flávio Lalli, zwager

Susana Ribeiro – Zaza, zijn moeder

Arnaud Viard – Jean-Marie Balestre

Joe Hurst – Keith Sutton

Johannes Heinrichs – Niki Lauda

Kaya Scodelario – Laura, een journalist en fictief personage

Keisuke Hoashi – Osamu Goto

Leon Ockenden – James Hunt

Matt Mella – Alain Prost

Patrick Kennedy – Ron Dennis

Richard Clothier – Peter Warr

Steven Mackintosh – Frank Williams

Tom Mannion – Sid Watkins

De productie van Senna voor Netflix is in handen van Gullane, in samenwerking met de familie van de coureur en Senna Brands. De nieuwe serie verschijnt 29 november op Netflix.