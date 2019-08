Dit is de nieuwe Audi RS6 Avant

Ieders favoriete sportieve pakezel is volledig vernieuwd.

Traditiegetrouw zag de wereld deze al lang aankomen. Net zoals zijn ondertussen drie voorgangers kun je de A6 krijgen als mildhete S-versie en later als überbrute RS-versie. Nadat de vorige generatie RS6 afscheid nam van de V10, leek dat een teleurstelling te zijn. Toch was de dikke stationwagon niet aan te slepen. Mede dankzij een 4.0 V8 die uiteindelijk 605 pk leverde, is het een fan-favorite. De hele C7-generatie van de A6 (de vorige generatie) gaat weg en de nieuwe C8 is al verwelkomd. Aangezien de nieuwe S6 (TDI) Avant ook al in de Audi-showroom staat, moest en zou een nieuwe RS6 ook gebeuren. Dat moment is nu.

Dit is het moment waar we de milieulobbyisten teleur zouden stellen, want de V8 blijft. Toch mogen mensen met een groen hart blijven lezen, want deze gaat ondersteund worden door een elektromotor. Voordat we te veel gras voor onze eigen voeten wegmaaien, laten we beginnen bij het begin.

Uitstraling is subjectief en daarom kunnen we niet voor je bepalen of hij mooi is of niet. Wat we wel kunnen mededelen is dat het subtiele er vanaf is. Niet alleen vanwege de verbrede wielkasten met gigantische 21- of 22(!)-inch velgen, of de gigantische R8-esque diffuser aan de achterzijde, maar vooral dankzij het compleet opnieuw ontworpen front. Naast de single-frame grille zitten twee vrij grote koelsleuven. De donkere A7-koplampen met LED-Matrix-techniek dragen niet alleen bij aan het angstaanjagende voorkomen van het front, ze maken de RS6 ook uniek tegenover de A6. Vroeger moest je soms twee keer kijken, vanaf nu is het vrij duidelijk dat deze wolf nu ook wolfskleren aanheeft.

We hadden het al even over de V8, die blijft dus. Het is nog steeds een 4.0 liter grote unit. Wie de Performance-versie van de vorige RS6 zo tof vond, die moet even geduld hebben. De 605 pk van die vorige versie is namelijk ietsje meer dan de 600 pk die de nieuwe RS6 initieel levert. Houd wel in je achterhoofd dat de basisversie van de RS6 in eerste instantie 560 pk leverde, dus het is sowieso een upgrade van 40 pk. Voor het eerst in de RS6 wordt er gebruik gemaakt van hybridetechnologie: de V8 is gekoppeld aan een 48 volt mild-hybrid systeem. Daarmee bedraagt het maximumkoppel 800 Nm. Qua prestaties snoept hij daarom 0,3 seconden van de sprinttijd af, waarmee de sprint naar 100 km/u nu in 3,6 seconden gepiept is. De maximumsnelheid is gelimiteerd tot 250 km/u, maar met het Dynamic Package wordt dat 280 km/u. Selecteer je Dynamic Plus, het huidige toppakket voor de RS6, dan mag de auto zichzelf naar 305 km/u torpederen. Met die snelheid de giga-Audi weer tot stilstand brengen gaat ook korter duren dan ooit, want de auto krijgt een compleet nieuw ontwikkelde set keramische remmen mee. Deze wegen 34 kg minder dan de stalen alternatieven, naast dat ze betere prestaties leveren.

Naast de groene knipoog van het hybridesysteem is de 4.0 V8 ook afgestemd op cilinderuitschakeling. Bij lage snelheden op lage toerentallen kunnen naar wens de cilinders 2, 3, 5 en 8 uitgeschakeld worden. De overige vier zullen dan ervoor zorgen dat je stiekem gewoon met een 2.0 TFSI op weg bent. Uiteraard heeft de RS6 het befaamde Quattro-systeem aan boord, deze verdeelt de kracht in een 40:60 verdeling over de voor- en achterwielen. Deze verdeling is dynamisch: mocht er sprake zijn van gripverlies, dan kan er meer kracht naar elke kant gestuurd worden (tot en met 70 procent op de voorwielen en 85 procent op de achterwielen). Schakelen gaat via een achttraps Tiptronic-automaat met Launch Control.

Net als het systeem wat we bijvoorbeeld kennen van RS6-aartsrivaal BMW M5 tilt de RS6 individuele rijeigenschappen naar een hoger plan. Drive Select kennen we van Audi, daarmee kun je het karakter van de auto aanpassen tussen modi als comfort en sport. De nieuwe RS6 krijgt zes rijmodi: Comfort, Efficiency, Auto, Dynamic en de twee nieuwe: RS1 en RS2. Deze modi, alleen beschikbaar voor RS-modellen (duh), zijn compleet naar wens in te stellen door de bestuurder en worden geactiveerd met de nieuwe RS-MODE knop op het stuur. Vooral het instelbare ESC (electronic stability control) en de adaptieve luchtvering zorgen ervoor dat je veel kanten op kunt met hoe je RS6 aanvoelt. En ten slotte, om er écht voor te zorgen dat deze gigantische auto niet allergisch is voor bochten, krijgt hij vierwielbesturing mee. Niet alleen gaat de auto er daarom dynamisch op vooruit: het verkleint de draaicirkel met een meter.

Het concept van de auto is niet veranderd: een pakezel met haast. Voor de mensen die het pakezel-aspect interessant vinden: de bagageruimte is identiek aan de reguliere A6. Dat betekent 565 liter ruimte en omdat er niet bespaard moet worden op praktische inzetbaarheid kan de achterbank in delen neergeklapt worden. Doe je dat, dan krijg je 1.680 liter bagageruimte. De rest van het het interieur is in grote lijnen ook één op één overgenomen uit de dikste versie van de A6 Avant. Inclusief accenten met carbon-look, andere materialen zijn naar wens beschikbaar. Uniek aan de RS6 is de sierstrip op het dashboard waar ‘quattro’ op staat en de stoelen met honingraat-patroon. Uiteraard krijg je de Virtual Cockpit mee, waar je zelf kunt bepalen wat voor info je voor je neus wil hebben. Ook daar heeft de RS6 een unieke touch, een paar displays die uniek zijn voor de dikste versie. Info over je bandenspanning, koppel, vermogen, olietemperatuur, turbodruk, rondetijden, versnellingsmetingen en g-krachten worden hier weergegeven, naast een speciale digitale toerenteller die aan Lamborghini doet denken.

Prijzen en alle specificaties worden in een later stadium bekend gemaakt. In het eerste kwartaal van 2020 staat de auto bij de Nederlandse showrooms. Dan heb je nog even tijd om te sparen. Sedan-fans zullen wellicht teleurgesteld zijn in het feit dat het wederom blijft bij een Avant, een RS6 Sedan gaat niet gebeuren. Wel komt er uiteraard (met vergelijkbare specificaties) een nieuwe RS7, deze laat nog eventjes op zich wachten.