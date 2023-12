Extra hete Audi RS6 GT en e-tron RS onderweg

Er komen hete Audi’s aan!

Hete Audi’s: wie houdt er niet van? Ja, onze @jaapiyo wellicht, die een voorkeur heeft voor producten uit München of in elk geval iets met achterwielaandrijving. Snelle Audi’s zijn in veel gevallen vierseizoenskannonen: dus voor het gebruik in alle weersomstandigheden. Goed nieuws voor de liefhebbers ervan, want er staan twee extra hete producten van Audi Sport op de planning.

Hete Audi RS6

De eerste die we behandelen is een hetere versie van de Audi RS6. De oplettende lezer zal ons erop attenderen dat die er al is: de Audi RS6 Performance. De Audi A6 is onlangs gefacelift, maar de RS6 bleef tot nu toe verstoken van een nieuwe neus. De Audi RS6 heeft overigens een compleet andere neus dan de A6, namelijk die van de Audi A7. Het komt wel vaker voor dat de sportieve versies pas later aangepast worden.

Wat we van de facelift kunnen verwachten, is niet bekend. Wellicht een paar pk’s en Nm’s erbij, nieuwe kleuren, wielen en dat soort dingen. Wel weten we dat er een heftiger model aankomt. Eentje die boven de RS6 Performance staat.

In de wandelgangen noemt men dit hete model de ‘RS6 GT‘. Deze krijgt dikkere bumpers, aangepaste diffusor en waarschijnlijk een klassieke Audi Sport-kleurstelling, aldus Motor1. Dat klinkt een beetje als de RS6 GTO Concept.

Heel erg veel tuners doen goede zaken met aangepaste RS6’en, dus is het alleen maar logisch dat Audi een graantje wil pakken daarvan. De RS6 zal de laatste RS6 zijn met enkel een V8, want voor de volgende generatie is al een PHEV bevestigd door Audi Sport.

RS e-tron met 750 pk

Dan de Audi RS e-tron GT. Ook die gaat Audi heter maken. In eerste instantie komt er een facelift van de e-tron GT aan. De nieuwe Audi Q6 e-tron heeft het nieuwe familiegezicht voor elektrische auto’s en de e-tron GT zal snel volgen, begin 2024.

Over die facelift kunnen we kort zijn: die zal verder erg subtiel zijn en bestaan uit nieuwe bumpers, maar wel de zelfde koplampen. Bijzonder: meestal zijn de lampen namelijk aan de beurt bij een facelift. De sideskirts zullen dan wel weer nieuw zijn, evenals de diffusor. Aan de achterlichten zal ook niets veranderen.

Wel komt er een ‘spec-bump’ voor de Audi RS e-tron GT, de snelle variant. Die gaat van 636 naar zo’n 750 pk. Dat vermogen is wat de Taycan Turbo S (het zustermodel van de Audi e-tron) van Porsche levert. Dat model zal overigens op zijn beurt ook een opfrisbeurt krijgen met meer vermogen, zodat de hierarchische verhoudingen gelijk blijven.

Fotocredits header: blauwe RS6 vlakbij de Nürburgring door @spotcrewda, via Autoblog Spots.

Fotocredits: Audi RS6 GTO Concept in een garage door @onthespot via Autoblog Spots.