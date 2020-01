Audi RS-modellen worden (deels) elektrisch

Ook de snelle Audi's ontkomen er niet aan.





Niets is meer heilig tegenwoordig. In de continue zoektocht naar minder CO2-uitstoot, zullen autofabrikanten zich in allerlei technologische bochten moeten wringen om wel het vermogen en prestaties aan te kunnen bieden, tegen een gereduceerde CO2-uitstoot.

Voor een divisie als Audi Sport is het een extra uitdaging, want deze afdeling is verantwoordelijk voor de extra snelle en sterke modellen van Audi. Het grote nadeel is natuurlijk dat veel vermogen bijna altijd direct gerelateerd is aan een hoog verbruik.

Dat betekent dat er maatregelen genomen moeten worden. In dit geval is elektrificatie een passende oplossing. Voor Audi Sport komt dat moment telkens dichter bij, want de volgende Audi RS4 wordt namelijk een plug-in hybride. Dat meldt Julius Seebach aan Autocar. Dat niet alleen, er staan nog veel meer (deels) elektrische Audi Sport modellen aan te komen.

Eerst even terug naar de Audi RS4. Qua techniek is het feit dat er een PHEV van komt tot nu toe het enige dat bevestigd is. Of dit in combinatie met een viercilinder en zescilinder motor zal zijn, is niet duidelijk. De grote rivaal van de Audi RS4, de Mercedes-AMG C63, zal verschijnen met een viercilinder. Als wij dan toch een tip mogen geven aan Audi: ga voor een vijfcilinder. In de jaren ’90 pakte dat ook goed uit.

Maar er staan nog meer modellen aan te komen. Waar we erg naar uit kijken is de E-Tron GT. Sebach bevestigd dat deze auto in drie smaakjes komt. De eerste is een ‘gewone’ E-Tron GT, plus een ‘S’-model en ‘RS’-model. En voor de humoristen onder ons: nee, het S-model krijg géén diesel. Om een idee te krijgen van het spectrum qua vermogens, kijk even naar de Porsche Taycan, die op hetzelfde J1-platform staat.

Ook is Audi Sport bezig met een SUV op basis van de bestaande E-Tron. Een Sportback zou een logische stap zijn. Die laatste stap wordt weliswaar niet bevestigd, maar volgens Seebach is het technologisch gezien haalbaar.

Dan als laatste is er de elektrische Audi R8. Het had niet veel gescheeld, of Audi Sport (toen nog Audi quattro GmbH) had in 2015 al een dergelijke auto in de showrooms staan. Het was de bedoeling om 100 exemplaren van de R8 E-tron te bouwen. Destijds werd het project gestopt wegens een serieus gebrek aan interesse. Maar de techniek is inmiddels veel verder dan toen. De R8 E-tron zal (veel) meer vermogen kunnen hebben dan de 470 pk van het origineel. Nog belangrijk is dat de welhaast ridicule vraagprijs van bijna een miljoen euro drastisch verlaagd kan worden. De R8 E-tron zou gepland zijn voor volgend jaar.