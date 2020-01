De meest bijzondere spots van 2019

Dit waren de meest zeldzame en exclusieve auto's die jullie het afgelopen jaar tegenkwamen.





In 2019 zijn de Autoblog-lezers weer veel bijzonder spul tegen het lijf gelopen, zowel in eigen land als in buitenland. Dankzij Autojunk kon iedereen daarvan meegenieten. We hebben gedurende het jaar al veel spots uitgelicht, maar nu het jaar definitief achter ons ligt is het een mooi moment om de echte topspots op een rijtje te zetten. Dat is natuurlijk een subjectieve bezigheid, maar de auto’s die we geselecteerd heb kom je zeker niet dagelijks tegen. Om de enorme hoeveelheid spots iets overzichtelijker te maken zetten we per maand een spot in de spotlight.

Januari: Bugatti Chiron

Hartje winter een Bugatti Chiron tegenkomen in Helmond: dat is wel het laatste wat je verwacht. Toch was dit precies ROW1 overkwam. Gezien het kenteken lijkt het om een testexemplaar van Bugatti zelf te gaan. Hoe dan ook, ROW1 begon het jaar goed.

Februari: New Stratos

Voor winterse omstandigheden deinst deze auto niet terug. Het gaat hier om de reïncarnatie van de Lancia Stratos. Een hele bijzondere vondst van Derek306 op 1800 meter hoogte in de Zwitserse Alpen. Zoiets zul je geen twee keer meemaken, want het schijnt dat er maar 25 exemplaren gebouwd worden. De New Stratos is een creatie van het Italiaanse Manifattura Automobili Torino en heeft de F430 als basis. Zoals te zien zijn ze qua design aardig trouw gebleven aan het iconische origineel.

Maart: Pagani Zonda S Roadster

Maart stond in het teken van de Geneva Motor Show. Natuurlijk stond er genoeg bijzonders op de beursvloer, maar dat kunnen we niet tot de spots rekenen. Op de straten van Genève was er echter ook genoeg te zien. De beurs trekt namelijk een heel exclusieve doelgroep aan, die graag van de gelegenheid gebruik maakt om hun auto’s te showen. Zo ook de eigenaar van deze prachtige blauwe Pagani Zonda S, die mooi werd vastgelegd door lenny98.

April: McLaren Senna & 720S

April is de maand van Koningsdag en deze McLaren Senna past uitstekend bij dat thema. De eigenaar is blijkbaar een vaderlandslievend man, want hij heeft zijn Senna niet alleen van oranje accenten voorzien, maar ook van een Nederlandse vlag. Plek genoeg op de spoiler. Hij is niet alleen een grote fan van Nederland, maar ook van het merk McLaren. Dit blijkt uit het feit dat hij ook een 720S op zijn oprit heeft staan. Deze is evenals de Senna uitgevoerd door MSO. Mbekkerphotography mocht de oprit van de eigenaar betreden om het duo te fotograferen.

Mei: Bertone Jet 2+2

In mei deed wolfssjrd een bijzondere vondst in een parkeergarage. Daar kwam hij namelijk Aston Martin Bertone Jet 2+2 tegen, waar maar één exemplaar van gebouwd is. Zeldzamer kan dus niet. Het gaat hier om een Aston Martin Rapide die door de befaamde Italiaanse coachbuilder Bertone is omgebouwd tot shooting brake.

Juni: Lamborghini Miura SV

Prestigieuze auto-evenementen trekken gegarandeerd ook bezoekers aan met bijzondere wagens. Als we het over prestigieuze auto-evenementen hebben gaat er weinig boven het Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Op een rustige parking kwam domusdimaria een van de mooiste Lamborghini’s ooit gebouwd tegen: de Miura SV. Het gaat ook nog eens om een prachtig uitgevoerd exemplaar. Zonder meer een topspot dus.

Juli: Pagani combo

Pagani is een van de meest exclusieve automerken. Zelfs in Londen, waar de super- en hypercars je ’s zomers om de oren vliegen, moet je geluk hebben om er een tegen te komen. Geluk had dutchstylez zeker, want hij kwam er niet één tegen, maar meteen een hele rij, waaronder deze 760 Fantasma. De toneel van deze indrukwekkende line-up was Sloane Street, the place to be voor eigenaren die hun exclusieve speeltjes willen showen in Londen.

Augustus: Isdera Imperator & Spyder 036i

Alsof een Isdera Imperator niet zeldzaam genoeg is, wordt de auto in deze spot vergezeld door de zo mogelijk nog zeldzamere Isdera Spyder 036i. Van de Imperator uit ’84 zijn slechts dertig exemplaren gebouwd en van de Spyder 036i uit ’87 zelfs niet meer dan zeventien. Hdozguzel spotte dit bijzondere duo uit de jaren ’80 in het thuisland van Isdera, bij het befaamde Nürburgring tankstation.

September: Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake

Voor de maand september keren we weer terug naar Nederland. Daar spotte joosstra deze buitengewoon fraaie Vanquish Zagato Shooting Brake. Aangezien de auto op Belgisch kenteken staat zal hij niet de miljoen aantikken, maar de wagen zal alsnog een aardige duit gekost hebben. Dit exemplaar, uitgevoerd in Frosted Glass Blue, is een van de 99 Shooting Brakes die Zagato gebouwd heeft.

Oktober: DS X E-TENSE

Concept cars zijn zo’n beetje de laatste auto’s die je op straat tegen zult komen. Weliswaar staat de auto waarschijnlijk uitgestald voor een of ander evenement, maar alsnog is het een hele bijzondere vondst die gwiffin deed. Het gaat hier om de DS X E-TENSE concept. Met zijn bizarre asymmetrische design is de auto niet direct een schoonheid te noemen, maar dat maakt het niet minder bijzonder om dit zomaar langs de straat te zien staan.

November: BMW M1

De BMW M1 is een icoon. Gecombineerd met de zeldzaamheid zorgt dat voor hoge prijzen. Degenen die er een in het bezit hebben rijden er dan ook nauwelijks mee. Een inwoner van Düsseldorf had de euvele moed om dat wel te doen en wolfssjrd was erbij om dit bijzondere moment vast te leggen.

December: Porsche Carrera GT & Lexus LFA

Last but not least: een combospot met twee V10’s in de hoofdrol. We hebben het over de Carrera GT en de Lexus LFA, die beide nu al legendarisch zijn. Gwiffin wist dit duo te vinden voor een statig pand in Londen. Het gaat hier trouwens niet om zo maar een LFA, want we hebben te maken met een van de vijftig Nürburgring Editions. Ook de Carrera GT is extra speciaal. Waar het merendeel van de Carrera GT’s van zilveren of zwarte lak is voorzien, is dit exemplaar uitgevoerd in de opvallende kleur Fayence Yellow.

Er waren natuurlijk nog veel meer topspots, maar ja, we kunnen nu eenmaal niet alles uitlichten. We zijn in ieder geval benieuwd wat voor bijzondere vondsten er allemaal in 2020 weer gedaan worden!